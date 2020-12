Coronaåret har gjort lärare och elever klart tröttare än normalt: "I höst har det varit flera fall som skapat större oro"

Ida Ekebohm, Filip Rönnlund, Emma Bos och Marwa Nuur går i årskurs 9 i Borgaregatans skola i Vasa. De hoppas få gå ut nian under så normala omständigheter som möjligt. Pandemin har redan gjort att så mycket roligt ställts in, säger dom. Fyra unga personer står intill varandra i skolmiljö, tittar in i kameran och ler. Två av dem bär munskydd. Bild: Yle/Moa Mattfolk