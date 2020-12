Den finlandssvenska strömmade bokmässan bjuder in alla: "Folk är kulturhungriga”

De finlandssvenska litteraturfantasternas egen digitala bokmässa Bokström kör igång på fredag och pågår i dagarna tre. Drygt 130 uppträdande och 60 programpunkter utlovas på mässan, en 30 timmar lång livestream som är gratis för alla.

När bokmässorna i Göteborg och Helsingfors blev digitala bantades samtidigt det finlandssvenska utbudet ned. Det fick Agneta Rahikainen, som är marknadsföringschef på Svenska Litteratursällskapet, att tänka i nya banor.

– Tanken om en egen finlandssvensk digital bokmässa föddes redan i våras i och med den accelererande coronapandemin. Många författaruppträdanden inhiberades, och då var det ganska naturligt att börja fundera på en digital lösning för de finlandssvenska förlagen, säger hon.

Initiativet till en digital finlandssvensk bokmässa kom ursprungligen från Schildts & Söderströms, som ett svar på oron kring hur försäljningen skulle påverkas efter de uteblivna fysiska bokmässorna.

60 programpunkter och 6 teman

Bokström består av 60 programpunkter som är en knapp halvtimme var.

– Vi har valt att tematiskt kombinera författare från olika förlag under ett gemensamt tema och ta in experter som sidekickar i diskussionerna. I och med att vi samarbetar med Hufvudstadsbladet har vi också fått en journalistisk touch på programmet. Vi har till exempel fått in utrikeskorrespondenter som ger en journalistisk vinkling på aktuella teman, säger Rahikainen.

Bokström presenterar sex huvudteman; Rubriken Att vara människa, handlar om bland annat identitet, relationer, könsroller och globala frågor av olika slag. Rymden är på tapeten i temat Vi världen och rymden och rubriken Den litterära ekologin, handlar om hur det är skriva, om att vara författare, om kritik och olika genrer. Barn- och ungdomslitteraturen uppmärksammas under rubrikerna Ung och fri och Ett barn i oss alla medan poesin diskuteras under temat Dikt, tanke och saga.

Vad tror du att intresset kommer att vara?

– Det verkar som att folk är väldigt kulturhungriga. Jag tror att det finns ett stort behov av att få kloka samtal och på något sätt få vara delaktig. Vi har också tänkt att vi ger lite tröst i tillvaron genom den här mässan. Vi är jättestolta över programinnehållet som bjuder på något åt envar.

– Det fina är också att man kan se programmen efteråt om man missar något.

Den digitala bokmässan Bokström ordnas 4-6 december. Du kan delta via länken bokström.fi. Den kräver ingen inloggning. Diskussionerna kommer att finnas kvar länge på sidan. Mässan förverkligas av HBL, Svenska litteratursällskapet, Konstsamfundet och Svenska kulturfonden.