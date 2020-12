Givmilda medmänniskor överraskade mathjälpen i Vasa – den akuta kassakrisen avvärjd säger ordförande: "Jag är överväldigad"

John Åsvik är ordförande i föreningen Mathjälp Vasa. Med de donationer som nu kommit in vet han att föreningen kan fungera en bra bit in på nästa år. Man med keps och mörka glasögon Bild: Yle/Jyrki Karjalainen

På knappt två dagar har 91 donationer strömmat in och vid föreningen Mathjälp Vasa kan man i alla fall tillfälligt andas ut. Föreningen kommer nu att kunna betala sina räkningar och fortsätta dela ut mat till dem som behöver det.

Både företag, privatpersoner och Röda korset har snabbt donerat pengar till föreningen. Totalt uppgår summan redan till drygt 20 000 euro.

- Jag är rent ut sagt överväldigad, säger John Åsvik som är ordförande i Mathjälp Vasa och en av eldsjälarna bakom arbetet i föreningen som varje vecka delar ut uppemot 2 500 portioner mat åt mindre bemedlade i Vasa med omnejd.

Tidigare i veckan stod det klart att föreningen befann sig i en akut kassakris. Orsaken är att coronaåret blivit dyrt för föreningen, eftersom maten måste förpackas annorlunda än förr och man nu tvingas betala långt mer än tidigare för förpackningsmaterial.

Exempelvis från skolor och cetralsjukhuset får föreningen mat att skänka vidare. Men den maten anländer i stora kärl och måste portioneras om före den kan delas ut.

- Uppemot 500 portioner per dag, fem dagar i veckan. Så det blir ganska många förpackningar.

Förpackningarna kostar drygt 20 cent styck och föreningen, som togs lika mycket på säng av coronapandemin som många andra, hade inte budgeterat för den massiva kostnadsökningen.

- Vi köper nu förpackningsmaterial för i stort sett 3 000 euro per månad eller lite mer. Förut klarade vi oss med mellan 500 och 600 euro, säger Åsvik.

Så här såg det ut på Mathjälp Vasa häromveckan då en del av föreningens frivilligarbetare jobbade med matpaketering. Människor som plockar livsmedel i kassar. Bild: Yle / Anna Kurtén

Allt fler behöver mathjälpen

Dessutom kostar plastpåsarna mer än tidigare, inte minst eftersom behovet av mathjälp har ökat markant i och med pandemin.

Under april månad i år delade föreningen ut 3 031 matkassar, men sedan sköt behovet i höjden och under hela hösten har takten legat på omkring 8 000 kassar per månad.

- Behovet har ökat väldigt kraftigt, säger Åsvik.

Som helhet fick föreningen alltså plötsligt betydligt större utgifter än tidigare, och befann sig i en situation där man hade bara småpengar kvar på kontot men räkningar på flera tusen euro som skulle förfalla till betalning i såväl december som januari.

Men efter att Vasabladet rapporterade om (bakom betalmur) föreningens kris har donationerna alltså strömmat in.

John Åsvik vill rikta ett stort tack till alla givare.

- Det som vi nu har fått in hjälper oss långt in på nästa år.

Samtidigt vet Åsvik inte hur nästa år ser ut och hur länge undantagsförhållandena kommer att råda. Föreningen fick ifjol statsstöd och kommer att få det även nästa år, men årliga kostnader på uppemot 80 000 euro är föreningen ändå inte van med att behöva hitta täckning för.

- I värsta fall är vi i precis samma situation igen i slutet av nästa år. Vi har ingen möjlighet att få in sådana pengar utan donationer, säger John Åsvik.