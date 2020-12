Kvotflyktingar delar politikerna i Lojo - fullmäktige ska behandla nytt förslag om färre antal flyktingar

Bild: All Over Press

Lojo diskuterar om staden ska ta emot minderåriga flyktingar. Bilden är från ett flyktingläger i Grekland i maj 2020. Några barn står i en grupp på ett flyktingläger i Grekland. Bild: All Over Press

Frågan om Lojo ska ta emot kvotflyktingar eller ej delar fortfarande politikernas åsikter i Lojo. Nu förs det fram ett kompromissförslag.

Vid måndagens stadsstyrelsemöte (30.11) ledde flyktingfrågan till flera omröstningar.

Stadsdirektör Mika Sivula hade nu föreslagit att Lojo stad förbinder sig att ta emot 20 kvotflyktingar per år från och med år 2021.

Bland dem skulle finnas minderåriga utan förmyndare som behöver internationellt skydd. De skulle placeras i gruppfamiljehem.

Omröstning i stadsstyrelsen

Under stadsstyrelsens möte framfördes två motförslag.

Sannfinländarnas Kari Turunen, understödd av partikollegan Jarmo Malinen, föreslog att Lojo inte tar emot några flyktingar.

Socialdemokraternas Jarmo Aho, understödd av Vänsterförbundets Toni Hägg, föreslog att Lojo förbinder sig att ta emot tio kvotflyktingar vartannat år från och med nästa år.

Då de två förslagen ställdes mot varandra vann Ahos förslag med rösterna 6-4. Tre ledamöter röstade blankt.

Efter det ställdes Ahos förslag mot stadsdirektörens förslag. Ahos förslag vann med rösterna 9-4.

Förslaget om att Lojo tar emot tio kvotflyktingar vartannat år går nu vidare till stadsfullmäktige.

Ärendet har behandlats flera gånger i höst

Tidigare under hösten föreslog stadsdirektör Mika Sivula att Lojo tar emot 30 kvotflyktingar per år under de kommande tre åren.

Stadsstyrelsen föreslog i början av november att Lojo inte alls tar emot kvotflyktingar. Fullmäktige remitterade slutligen frågan för ny beredning.