Tero Seppälä öppnade poängkontot i världscupen – Tarjei Bø tog första segern på tre år: ”Otroligt svårt att vinna”

Nio av tio skott satt där de skulle, men det sista resulterade i en straffrunda för Tero Seppälä. Finländaren gjorde ändå en bättre insats än under premiärveckoslutet och tog poäng i dagens sprint. Det blev norskt segerjubel igen då Tarjei Bø vann tävlingen.

Inför säsongsstarten fanns det stora förhoppningar på Tero Seppälä. I fjol glimrade han till med en sjundeplats som bäst, men under den första helgen i Kontiolax stämde det inte för finländaren och han blev utan poäng.

När världscupen fortsatte med sprint i Norra Karelen i dag blev det ett fall framåt för Seppälä. Han missade bara det sista skottet i stående och med en straffrunda gick han i mål på 31:a plats. Därmed öppnade han poängkontot i världscupen.

– Steg för steg går jag framåt. Det kändes ganska så tungt i spåret så den delen är jag inte nöjd med. Det gäller att förbättra under helgen, säger Seppälä till Yle efter tävlingen.

Seppälä är den enda finländaren som tävlar i jaktstarten på lördag. Olli Hiidensalo och Tuomas Harjula hade en tung tävling och slutade på 57:e respektive 76:e plats.

Tarjei Bø vann sprinten

Norrmannen Tarjei Bø har ofta fått stå i skuggan av sin lillebror Johannes, men i dagens tävling visade han att gammal är äldst. Tarjei Bö var prickfri på vallen och vann till slut tävlingen med 14 sekunder före tysken Arnd Peiffer.

Segern var Bøs första i världscupen på tre år. Senast han fick kliva högst upp på prispallen var efter sprinten i Östersund den 2 december 2017.

– Det är häftigt med tre olika norska segrare på tre tävlingar. Min bror vinner oftare men jag vill besegra honom någon gång och stå högst upp på pallen.

– Det är en fin känsla. Även om jag ofta är i toppen så är det otroligt svårt att vinna. Johannes men också Martin Fourcade har presterat på en hög nivå de senaste åren, säger Bø.

Världscupledaren Johannes Thingnes Bø missade ett skott och slutade på tredje plats.

Resultat, sprint:

1. Tarjei Bø NOR 24.03,7 (0)

2. Arnd Peiffer GER 13,9 (0)

3. Johannes Thingnes Bø NOR +29,4 (1)

4. Benjamin Weger SUI +35,9 (0)

5. Erlend Bjøntegaard NOR +44,0 (0)

6. Jakov Fak SUI +45,3 (0)

7. Johannes Dale NOR +50,8 (1)

8. Benedikt Doll GER +50,9 (1)

9. Martin Ponsiluoma SWE +52,0 (3)

10. Michal Krcmar CZE +52,5 (0)

-----------------

31. Tero Seppälä FIN +1.27,2 (1)

57. Olli Hiindesalo FIN +2.23,1 (2)

76. Tuomas Harjula FIN +2.58,6 (1)