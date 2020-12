Elegant debut av George Russell i Mercedes – vann båda träningspassen och slog Valtteri Bottas klart: "Red Bull ser riktigt starka ut, George ser snabb ut, så jag har en del att jobba på inför kvalet"

Lewis Hamilton, som redan har säkrat F1-världsmästerskapet, missar veckoslutets lopp efter att ha insjuknat i covid-19. I Bahrain tar George Russell hans plats i Mercedes och britten inledde helgen imponerande. Valtteri Bottas fick stå i skuggan av sin nya stallkamrat då Russell vann fredagens båda träningspass.

På söndag klockan 19.10 är det dags för årets formel 1-lopp i Bahrain.

F1-seriens stora stjärna Lewis Hamilton har smittats av corona och vikarieras av den 22-årige britten George Russell som vanligtvis kör för bottenstallet Williams.

Möjligtvis får Russell även köra en Mercedesbil nästa vecka i Abu Dhabi.

– Lewis mår inte så bra, sa Mercedes stallchef Toto Wolff till nyhetsbyrån AFP.

– Covid-19 är ingen bagatell men han är i säkra händer.

Imponerande start

Russell imponerade stort under fredagens träningspass då han var snabbast två gånger om. Stallkamraten Valtteri Bottas var fyra i det första passet och elva i det andra.

För Bottas diskvalificerades ett antal varv efter att han inte klarat av att hålla bilen på banan.

– Det andra passet kändes okej. Jag hade ett bra varv, men det blev struket, så det var inte min bästa dag, sa Bottas till Sky Sports enligt BBC.

– Red Bull ser riktigt starka ut, George ser snabb ut, så jag har en del att jobba på inför kvalet.

Är Bottas plats hotad?

Russell var ödmjuk, men belåten.

– Det finns så mycket att lära sig och jag försöker lära mig under varje varv. Att på ett par dagars varsel hoppa i bilen är besvärligt men jag gör mitt bästa, sa Russell till Sky Sports.

– Bara för att jag var snabbast i dag, betyder det inte att jag är snabbast i morgon.

Bottas har kontrakt med Mercedes för säsongen 2021. Innan avtalet förlängdes spekulerades Russell knipa finländarens plats.

Bottas har inte imponerat under den senaste tiden och under veckan har ryktesspridningen igen tagit fart. Det har spekulerats i att britten med en vass insats under veckoslutet trots allt kunde ta Bottas plats redan nästa säsong.

Första träningspasset:

1. George Russell, Mercedes 54,546

2. Max Verstappen, Red Bull +0,176

3. Alexander Albon, Red Bull +0,265

4. Valtteri Bottas, Mercedes +0,322

5. Daniil Kvjat, AlphaTauri +0,465

14. Kimi Räikkönen, Alfa Romeo +1,237

Andra träningspasset:

1. George Russell, Mercedes 54,713

2. Max Verstappen, Red Bull +0,128

3. Sergio Perez, Racing Point +0,153

4. Esteban Ocon, Renault +0,227

5. Alexander Albon, Red Bull +0,323

11. Valtteri Bottas, Mercedes +0,608

12. Kimi Räikkönen, Alfa Romeo +0,771