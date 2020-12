Oroväckande trend: Fler behöver intensivvård för covid-19 – samtidigt sker bara vart nionde coronadödsfall på intensiven

I Finland har vi totalt 300 intensivvårdsplatser men största delen av dem är upptagna för andra än coronapatienter. Svenska Yles granskning visar att fler äldre har fått intensivvård igen och den trenden ser ut att fortsätta.

I början av hösten var det färre äldre som smittades av coronaviruset men den andelen har nu ökat igen.

Nu är 12 procent av de som har testat positivt för covid-19 över 60 år.