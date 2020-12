Blågult jubel i Kontiolax – första världscupsegern för Sebastian Samuelsson

De norska herrarnas dominans i världscupen i skidskytte är bruten. Sveriges Sebastian Samuelsson höll huvudet kallt och bra fart i spåret under dagens jaktstart och tog sin första världscupseger i karriären.

Kampen om segern avgjordes i och med det sista skyttet. Johannes Thingnes Bø och Sebastian Samuelsson anlände samtidigt till vallen. Samuelsson missade ett skott medan Bø missade två och saken var klar.

Samuelsson var urstark i tävlingen i Kontiolax – han klättrade från 18:e plats vid start till seger.

– Det var häftigt redan när jag kom in på sista stå tillsammans med Johannes, en av mina stora idoler. Att få skjuta mot honom och känna att nu har jag lika stor chans som honom att vinna, säger Samuelsson till SVT Sport.

De två föregående säsongernas världscupetta, Bø, föll till trea i sammandraget. Fransmannen Fabien Claude var starkare på upploppet och tog hand om andra platsen före norrmannen.

Tero Seppälä inledde hoppingivande men två straffrundor efter det andra skyttet förstörde hans chanser. Efter ytterligare tre bommar fick Seppälä nöja sig med 37:e plats i tävlingen. Olli Hiidensalo bommade sju skott och slutade 56:a.

Resultat, herrarnas jaktstart 12,5 km:

1. Sebastian Samuelsson, SWE 32.26,7, 1 bom

2. Fabien Claude, FRA +15,8, 3

3. Johannes T. Bø, NOR +19,5, 3

4. Sturla Holm Lægreid, NOR + 23,9, 1

5. Benedikt Doll, GER + 27,9, 2

6. Jakov Fak, SLO + 37,3, 1

7. Vetle S. Christiansen, NOR + 42,0, 2

8. Emilien Jacquelin, FRA + 44,8, 2

9. Johannes Dale, NOR + 48,7, 3

10. Quentin F. Maillet, FRA + 51,4, 2

...

37. Tero Seppälä FIN +2.45,9, 5

56. Olli Hiidensalo FIN +4.55,1, 7