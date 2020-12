Hanna Olvenmark är snåljåpen som gjort billig vegetarisk mat till sin livsstil – här delar hon med sig av sina bästa tips

Hanna Olvenmark har gjort sig känd i Sverige för att ha inspirerat många att äta billigare och mer vegetarisk kost. Hon delar bland annat ut veckomenyer på sin hemsida och lanserar också i vår sin tredje kokbok.

I veckans avsnitt av Svenska Yles nylanserade ekonomipodd, Snålmannen och spargrisen, diskuterar Elias och Joni hur man kan spara in på sina matkostnader.

Här kan du lyssna på deras spartips ur en personlig och ekonomisk synvinkel.

Men några dietister är de inte.

Det är däremot Hanna Olvenmark, som gjort sig känd i Sverige för sina billiga, vegetariska recept som hon delar på hemsidan Portionen under tian.

Skulle du också gärna vilja minska på dina matkostnader och samtidigt äta lite mera klimatsmart? Här delar Olvenmark med sig av sina bästa tips.

Det första tipset som Hanna Olvenmark vill ge är att planera måltiderna.

– Du ska undvika att spontanhandla och köpa saker som inte är genomtänkta. Det är lika viktigt som att fundera på vilka livsmedel man ska välja.

Här kan det hjälpa att skapa en veckomeny och skriva upp en inköpslista. Det här märkte också Olvenmark i sitt jobb som dietist, och började därför också lägga upp veckomenyer på sin hemsida, som snabbt blev populära.

Att ta med en matlåda till jobbet är också en typ av planering som Olvenmark starkt förespråkar.

– Man sparar många summor på att ta med mat jämfört med att äta ute.

Startskottet till hemsidan kom när Hanna Olvenmark blev trött på att folk hela tiden sa att "mat är så dyrt" och speciellt också att vegetarisk mat skulle vara dyrt.

Den missuppfattningen finns fortfarande kvar i samhället, säger Olvenmark.

– Orsaken är att när man går över till att vilja äta mera vegetariskt, så fastnar man många gånger i hyllan med substitutprodukter. Är man van vid att äta köttfärs så blir det lätt att man köper sojafärs eller liknande, och det behöver inte alltid vara billigare.

Vad ska man då välja istället som är både nyttigt, billigt och vegetariskt?

– Jag använder framförallt baljväxter, spannmål och grönsaker i säsong. Men det behöver inte vara en skala som är svart och vit. Man kan också använda de här råvarorna för att göra en "kötträtt" billigare.

Om vi säger att man behöver 2500 kalorier per dag och äter tre gånger per dag så behöver man ungefär 833 kalorier per portion. Äter man bara potatis med den mängd kalorier kostar det 1 euro per måltid. En hamburgare på en kedja blir istället ungefär 8,5 euro per måltid

― Joni från Svenska Yles ekonomipodd "Snålmannen och spargrisen"