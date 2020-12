Hur firar du självständighetsdagen? Skicka en bild och du kan bli en del av festen på slottet!

I år slår vi klackarna i taket och alla firar Finlands självständighet tillsammans.

Presidentparet har bjudit in alla till årets självständighetsfest på distans.

Du kan bli en del av programmet genom att skicka in en bild där du visar hur du firar självständighetsdagen i år.

Har Misse fått en blåvit rosett dagen till ära? Har hela familjen samlats framför teven för att titta på Okänd soldat?

Är din klädkod frack och långklänning eller leggings och träningsoverall? Är det naturlig look eller har medlemmarna i Kiss fått designa dagens makeup?

Vi vill se hur du firar!

Bilderna visas i Yles sändningar under självständighetsdagen, på sociala medier och i våra webbartiklar.

Du kan skicka in din bild via formuläret ovan eller via Whatsapp på numret 044-421 6600. Beskriv gärna din bild, berätta bland annat vem som syns på fotot och var det är taget.