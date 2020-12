Tillbakablick: Vad kommer du ihåg från de senaste årens självständighetsfester?

På söndag är det INTE dags för ännu en rad av stiliga klänningar och vackra frackar. Vem sa vad och vilka brott begicks mot etiketten är det ingen som frågar i år. Ingen slips runt huvudet eller glittriga selfiestunder. Då passar det bra att titta på bilder från de senaste åren.

När Presidentslottet inte får ta emot de sedvanliga cirka 1800 gästerna på självständighetsdagen kan vi i stället blicka bakåt.

Här hittar du några minnesvärda bilder från de åtta senaste festerna på slottet.

År 2013 firades självständighetsdagen i en helt annan miljö än vi är vana vid.

Presidentslottet renoverades och de guldaktiga nyanserna i slottet hade bytts ut mot det betydligt ljusare Tammerforshuset.

Festen hade mer prägel av galakonsert och klädkoden var inte lika strikt som vanligt.

År 2014 var festen tillbaka på det nyrenoverade Presidentslottet.

Luften sägs ha blivit mycket bättre och det är inte längre lika svettigt inne på slottet under festen.



Journalisten Anna-Lena Laurén och fotografen Niklas Meltio intervjuades av Kia Svaetichin.

Gästerna brukar vara nyfikna på godsakerna som det bjuds på under slottsbalen. År 2014 hade macarons nyss blivit rätt populära och visst fanns de på slottets meny det året. Det finns många godsaker på menyn i slottet också i år. Bild: Lehtikuva

Missa inte heller Yle X3M:s parodivideo som gjorde inför slottsbalen 2015. I videon refererar Ted Urho och Amie Borgar med fokus på männens inte alltid särskilt fantasifulla klädsel. Men likväl kan man fokusera på detaljerna även då!



År 2017 var speciellt på många sätt eftersom Finland firade 100 år av självständighet.

Det satte också sin prägel på gästlistan med kändisar från när och fjärran, de flesta var personer som har fått en bestående plats i finländarnas hjärtan.