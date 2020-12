Dagens coronasaldo: 413 nya fall

413 nya coronafall har bekräftats i Finland, rapporterar Institutet för hälsa och välfärd. Under de senaste två veckorna har närmare 6 000 nya fall rapporterats.

De två föregående veckorna bekräftades cirka 3 800 fall.

Incidensen i Finland, det vill säga antalet nya fall per 100 000 invånare under de senaste två veckorna, är nu 105,1. Incidensen under de föregående två veckorna var 67,4.

Totalt har nu över 27 600 fall av coronaviruset bekräftats i Finland.

I fredags rapporterades det om sju nya dödsfall relaterade till viruset. Sammanlagt har 415 personer dött i covid-19 i Finland enligt fredagens siffror.

Enligt uppgifter från fredagen får 141 vård för viruset. Av dem vårdas 21 på intensiven.

Över 2 miljoner coronatest har gjorts i Finland hittills.