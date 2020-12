Modellvärlden i snabb förändring - “Nu välkomnas alla människotyper som modeller”

Helén Hirveläs väg till modelltoppen var överraskande och snabb. Hon upptäcktes av en internationell agentur som ihärdigt stod på sig för att övertyga ett motvilligt ungt affärsbiträde att testa på modellandet.

- Att stiga in i den världen var inte alls meningen. Jag blev tillfrågad att vara med i en modelltävling, The look of the year - och sa faktiskt nej tre gånger, säger Hirvelä.



Många år som modell för internationella modehus resulterade i en imponerande portfolio. Ett uppslag av en porfolio som visar en kvinnlig fotomodell. Bild: Evert Rönnqvist / Yle

Det gick sedan snabbt att bli involverad i modelljobben och hon säger i dag att det krävdes mycket jobb från hennes sida att komma in i rullorna.

- Alltså jag har själv fått lära mig hur branschen fungerar. Ingen har lärt mig hur den fungerar, säger hon.

Hirvelä säger att det finns ofantligt mycket i hennes modellkarriär som hon tyckt att har varit roligt.

- Att resa, se olika platser. Och så får man träffa alla slags människor, och då menar jag alla slags människor!

Tidvis har jobbet också varit mycket tungt, som då hon gjorde en cigarettreklam iklädd metallbikini i väldigt hög värme.

- Vi gjorde en 15 timmars arbetsdag och det var väldigt svårt att gå på toaletten med kläderna vi bar, berättar hon och skrattar åt minnet.

Oväntad karriär

Egentligen var det dansare hon ville bli, men säger själv att vigheten inte räckte till. Att redan ha viss scenvana och kunna klä sig i olika roller har varit en styrka under modellkarriären. Det är också ett skäl till att hon hållits i branschen så länge.

- Jag kan vara tacksam för det, att jag alltid kunnat agera olika roller och erbjuda något nytt. På det sättet blev det inte “15 minutes of fame “ utan mer än 15 år i branschen.

Helén Hirvelä har inte avskrivit modellandet, utan har sedan flytten tillbaka till Vasa för 14 år sedan jobbat hårt med att sporra nya unga modeller för en internationell karriär.

Under åren i Österbotten har hon jobbat med några modellöften, i hopp om att deras väg ut i den internationella modevärlden ska bli lättare än den varit för Hirvelä. Att få dela med sig av sina erfarenheter och hållas kvar inom branschen känns närmast som en självklarhet för Helén Hirvelä.

- Alla mina vänner är ju kvar där och jag håller mycket kontakt med dem i USA, säger hon.



We are famous again

Dessutom säger hon att erbjudanden om uppdrag fortfarande kommer in, även om hon sedan återflytten har trappat ner från den starkast lysande catwalken.

- Min ålder är tillbaka också nu. Alla vi som började på 90-talet - “Ve are famous again”. Här kommer vi - alla talar!



Helén Hirvelä har fått prova tusentals plagg för de olika modelljobben hon gjort. En kvinna poserar med ett plagg i hand framför en spegel i en affär. Bild: Evert Rönnqvist / Yle

Överhuvudtaget har modevärlden blivit mera accepterande och bejakar nu olikheter, upplever Hirvelä

- Allt har ändrats sedan 90-talet. Även i Finland har det ändrat så att det finns en större variation bland modellerna. Är du svart eller vit eller rödhårig. Oberoende. Det är välkommet.

Teknik och självförtroende

Helén Hirvelä är öppen för alla möjligheter att göra comeback på estraden. Under åren hon tillbringat i Vasa då hon coachat unga modellförmågor att komma vidare med sina karriär har hon sett att det finns en efterfrågan på nya proffsmodeller.

- Jag tror själva tekniken är något man ännu måste behärska för att lyckas som modell. Självförtroendet kan man jobba på, för man behöver ha ett starkt självförtroende för att klara sig i branschen.

Helén Hirvelä ser att intresset för äldre modeller ökat. en kvinna med långt rött hår tittar in i kameran Bild: Evert Rönnqvist / Yle

Även om en stor del av modellandet och modevärlden blivit digitalt och flyttat till nätet, vidhåller Helén Hirvelä att behovet av professionella modeller består.

- Branschen försvinner ingenstans. Modet förändras men det är en miljardbusiness som alltid förändrats.

- Jag stressar inte för att åren har gått och jag inte skulle hänga med och inte veta vad jag ska göra. Livet är inte slut och finns planer och idéer för framtiden, inte bara digitalt, utan sånt som gäller mig. Så vi får se, säger Hirvelä och ler klurigt.