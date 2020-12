President Niinistö lade ner krans vid Hjältekorset och hälsade till finländare utomlands

Tasavallan presidentin tervehdys ulkosuomalaisille 6.12.2020 |

Hälsning av republikens president till utlandsfinländare den 6.12.2020 |

Independence Day greeting from the President of the Republic of #Finland to Finnish expatriates and Finns abroad 6 December 2020@Niinisto pic.twitter.com/ZKB47AgTOQ