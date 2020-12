250 nya fall av coronasmitta i Finland, nio nya dödsfall

Sammanlagt 250 nya coronafall registrerades i Finland på måndagen, visar uppgifter från Institutet från hälsa och välfärd.

Ytterligare nio nya dödsfall rapporteras vilket ger 424 dödsfall totalt.

223 coronapatienter vårdas på sjukhus, varav 30 av dem på intensiven.

Det totala antalet bekräftade coronafall i Finland är nu 27 881. Under de senaste sju dagarna har antalet bekräftade fall ökat med 2 969. Veckan innan var motsvarande siffra 2 976

Under de två senaste veckorna har 5 945 coronafall bekräftats. Under föregående tvåveckorsperiod var siffran 4 049.

Epidemin hade fram till och med den 4 december krävt 415 dödsoffer i Finland.

Högsta incidensen i Nyland

Incidensen, det vill säga antalet nya fall per 100 000 invånare under de senaste två veckorna, är högst i Nyland där siffran är 190. Incidensen för hela Finland är cirka 104. Under föregående tvåveckorsperiod var siffran något under 72.

Artikeln har uppdaterats den 7.12 klockan 17.13 med antalet dödsfall och personer som får vård på sjukhus.