Coronaviruset i Österbotten – 7.12

Situationen med coronaviruset förändras hela tiden och samhället anpassas till den. I den här artikeln sammanfattar vi hur Österbotten påverkas.

Två nya fall i Södra Österbotten, fyra döda under hösten

I Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt bekräftades två nya fall av coronavirussmitta under söndagen.

Sedan pandemins början har distriktet totalt bekräftat 358 fall. I ett pressmeddelande skriver distriktet att det enskilt största smittklustret man stött på fick sin början under en bastukväll, efter vilken totalt 13 personer insjuknade.

Distriktet skriver också att epidemin varit klart tuffare under hösten än vad den var i våras. Medelåldern på de smittade har varit högre under hösten, vilket har ökat behovet av sjukhusvård. Fyra äldre har mist livet i COVID-19 i Södra Österbotten under hösten. Under den första epidemivågen i våras hade distriktet inga dödsfall.

I pressmeddelandet poängterar distriktet att man väljer att lyfta fram regionens fyra dödsfall för att visa på allvaret i situationen. Man hoppas på så vis få invånarna att följa de restriktioner och rekommendationer som finns.

För tillfället får fem coronasmittade patienter vård i distriktet, en del på sjukhus och andra på hälsovårdscentral.

Under gårdagen togs 346 tester. Hittills har man tagit totalt 52 371 tester.