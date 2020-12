Kolumn: Glöm magkänslan och se möjligheterna torna upp sig – Finland behöver ingen bragd i VM-kvalet för att ta sig till playoff

En sommar med EM som färgklick, ett år med VM-kvalet som ram. Ut med det gamla och unkna, in med det nya och friska. Det är bara att räkna ner tiden till 2021. Ett Finland i gammal, god form kommer att böka runt i toppen av den här kvalgruppen.

Magreaktionen. Där har vi det som styr ofta under de här lottningskvällarna.

Frankrike? NEJ. Ukraina? Lurigt. Bosnien-Hercegovina? J-VLAR. Kazakstan? Knöligt.

Men nu har bollarna rullat i glasskålarna, lapparna är utvecklade, de geopolitiska hindren är invägda och avhandlade, vinterländerna är utplacerade …

Och nu sitter man här med en magkänsla. Tufft och svårt, bökigt och brötigt.

Men också: Inte alls omöjligt.

När Finlands förbundskapten Markku Kanerva benade ut vad han tyckte och tänkte om den här femlagsgruppen var han sig själv.

– Det allra viktigaste är att mina spelare är friska och i form.

När vi kastar 2020-almanackan och går in i det nya året skjuter fotbollslandslaget fart från en helt ny plattform. Flera år av fina resultat och segrar som har byggt självförtroendet gör ett VM-kval lite kittlande.

Efter nådens år 2020 blickar vi gärna framåt. Från en platå en bit högre upp i fotbollshierarkin blickar Finland mot 2021 med EM-slutspelet som den givna höjdpunkten.

VM-kvalet i mars blir sista testet inför landslagets EM-läger. Och när Kanerva börjar skriva nästa kapitel kan vi slå fast en sak: Ett Finland i slag under hela spelåret kan faktiskt böka runt i toppen av den här kvalgruppen.

Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Frankrike vann VM-guld i Ryssland 2018. Frankrike firar VM-guld Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Man ska vara blåögd och utopistisk om man säger annat än att Frankrike är stor favorit. Finland slog den regerande världsmästaren i Paris för en månad sen – en icke-match för franska landslaget.

Den träningslandskampen handlade om en enda sak för Frankrike: Undvik skador och håva in tv-pengarna.

Poäng mot det franska världsmästarlandslaget får anses vara rena rama bonusen i VM-kvalet.

Bakom Frankrike? Mycket gräs att tugga, två motståndare att brottas med, en besvärlig resa till Kazakstan att hantera och komma hem med full pott från.

Mardröm? Det fanns ännu värre grupper att hamna i.

Ukraina har ikonen Andrij Sjevtjenko på tränarbänken och har växlat in en ny generation spelare. Tretton spelare i den senaste Nations League-truppen var under 25-årsstrecket.

Ukraina är verkligen inte dåligt, men hellre ett ungt Ukraina än lag som Sverige, Wales, Polen och Serbien från de näst högst rankade lagen.

Bosnien-Hercegovina var en värdelös lott från den fjärde seedningsgruppen. Värsta tänkbara när betydligt lättare motståndare fanns på menyn, men vi ska inte lyfta fram Bosnien som världens åttonde underverk.