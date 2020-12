Miljonpublik följde med årets upplaga av Fest på slottet - tolkades för första gången till finlandssvenskt teckenspråk

Svenska Yle satsade stort på tillgängligheten på självständighetsdagen genom att tolka en del av innehållet i programmet till finlandssvenskt teckenspråk.

I medeltal följde 1,53 miljoner personer med Yles tvåspråkiga sändning Fest på slottet i år. Flest personer följde med festligheterna efter klockan 20, då över 1,65 miljoner personer tog del av sändningen, som var helt annorlunda än tidigare år.

Totalt nåddes 2,76 miljoner personer av Yles självständighetssändningar på tv. I siffran ingår förutom den tvåspråkiga sändningen Fest på slottet också de finskspråkiga programmen före och efter Fest på Slottet.

Istället för den traditionella mottagningen fick publiken följa med hur presidentparet Sauli Niinistö och Jenni Haukio firade på slottet. Publiken fick också träffa gäster på olika håll i landet och njuta av kultur.

Eftersom alla finländare i år var inbjudna att delta i festligheterna, kunde publiken delta i sändningen hemifrån i större utsträckning än tidigare. 58 000 personer deltog i den tvåspråkiga chatten och över 16 000 meddelanden skickades in. Under sändningen kunde publiken njuta av de bilder som andra tittare skickade in - över 11 000 bilder skickades in.

Svenska Yle bjöd för sin del på en unik satsning i år: Fest på slottet tolkades för första gången till finlandssvenskt teckenspråk på Yle Arenan.

“Självständighetsdagens program är viktigt för de flesta finländare och speciellt det här året tror jag att det var extra värdefullt för många att samlas kring ett gemensamt evenemang. Det kändes dessutom jättefint att med teckenspråkstolkningen ge ännu en finlandssvensk publikgrupp möjlighet att känna sig delaktig och följa med programmet”, säger Hanna Berndtsson-Hera, producent för Svenska Yles självständighetsinnehåll.

Källor: Tv-mätarundersökningen Finnpanel, AdEdge