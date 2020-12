Me Naiset: Grundlagsutskottets ordförande Johanna Ojala-Niemelä har hjärntumör: "Jag har bett om att få avgå"

Pääministeri Sanna Marin toivoo, että ihmiset viettävät joulua pienessä joukossa. Suomessa on 322 uutta koronatartuntaa. Koronatilanne on pahentunut Pirkanmaalla. Suomessa on vietetty ensimmäistä adventtisunnuntaita. Viikko alkaa sateisessa säässä.