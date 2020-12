Sköna poäng för Jokerit i Tjeljabinsk – Saku Mäenalanen fick utgå efter ful huvudtackling

Bild: Emil Hansson / All Over Press

Arkivbild. Jokeritspelare firar mål. Bild: Emil Hansson / All Over Press

Jokerit må ha slumrat till i den tredje perioden – ändå blev det en fin bortaseger borta mot Traktor Tjeljabinsk. Däremot fick anfallaren Saku Mäenalanen utgå efter en ful huvudtackling.

Jokerits bortaturné började med en förlängningsförlust mot Spartak på måndagen. På onsdagseftermiddagen väntade en ännu östligare bortamatch, då den östra konferensfyran Traktor Tjeljabinsk stod för motståndet.

Inget lätt motstånd alltså – Traktor var dessutom starkare med 3–1 när lagen möttes i Helsingfors i november.

Men dagens match gick i Jokerits tecken. Drygt elva minuter in i den första perioden sköt tjecken David Sklenicka in öppningsmålet för Jokerit.

Drygt elva minuter in i den andra perioden visade Tommi Kivistö prov på fin spelförståelse. Backen hittade med en lång pass från blålinjen Brian O’Neill vid bakre stolpen – och kanadensaren kunde lätt styra in tvåan med backhand. I slutet av andra perioden tryckte Jordan Schroeder in 3–0 från närhåll.

Traktor nätade i två raka anfall

Mellan den andra och tredje fullträffen åkte Jokerit på bakslag. Igor Polygalov tacklade Saku Mäenalanen i huvudet och fick matchstraff. Mäenalanen tvingades lämna rinken.

I början av den tredje perioden började det se det riktigt bra ut för gästerna, då Veli-Matti Savinainen ökade på till 4–0. Halvvägs in i period tre hade Jokerit en mörk minut, då man släppte in mål i två Traktor-anfall på raken. Med elva sekunder kvar fastställde Antti Pihlström segersiffrorna 5–2 i tom kasse.

Jokerits bortaturné fortsätter på fredag, borta mot Salavat Julajev Ufa. För en vecka sedan hemmaslog Helsingforslaget just Ufa med 3–1.

Resultat, KHL:

Traktor Tjeljabinsk – Jokerit 2–5 (0–1, 0–2, 2–2)

11.57 0–1 David Sklenicka (Julius Junttila, Jakub Krejcik)

31.22 0–2 Brian O'Neill (Tommi Kivistö, Krejcik)

39.42 0–3 Jordan Schroeder pp

46.06 0–4 Veli-Matti Savinainen (Henrik Haapala,Krejcik)

51.12 1–4 Jaroslav Kosov (Alexander Avtsin)

51.33 2–4 Sergej Kalinin (Pontus Åberg)

59.49 2–5 Antti Pihlström (Savinainen) tm

Anders Lindbäck, Jokerit 18/20 räddningar