Tre 16-åringar misstänks för brutalt mord på jämngammal pojke i Helsingfors: "Offret har utsatts för allvarligt och långvarigt våld på olika delar av kroppen"

Helsingforspolisen undersöker ett grymt mord på en 16-årig pojke i närheten av Forsby sjukhus i Helsingfors.

Enligt polisens information har dådet skett på fredag kväll den 4 december, men offret har hittats på platsen först på måndag morgon.

- Offret har utsatts för allvarligt och långvarigt våld på olika delar av kroppen. Det kan anses vara särskilt brutalt och grymt, säger kriminalkommissarie Marko Forss vid Helsingfors polisinrättning.

Ungdomarna har känt varandra från tidigare. Enligt information som polisen fått hade de under kvällen firat en av de misstänktas födelsedag och alla hade druckit mer eller mindre alkohol. Polisen känner inte till om också andra rusmedel använts.

I måndags tog polisen fast alla de tre pojkarna som nu misstänks för mordet.

Motivet oklart

- Alla tre har deltagit i våldet på ett sätt eller annat. Tillsvidare känner vi inte till något motiv, säger Forss.

De misstänkta har preliminärt förhörts. De har erkänt sin delaktighet i misshandeln av kompisen och kommer att begäras häktade torsdagen den 10 december.

Polisen kände inte från tidigare till de tre brottsmisstänkta.

I förhöret har det kommit fram att en kvinna råkade gå förbi brottsplatsen och att hon ropat något åt pojkarna. Polisen ber kvinnan och andra som vet något om dådet att kontakta Ungdomsgruppen vid Helsingforspolisen per epost på nuorisoryhma.helsinki@poliisi.fi eller under kontorstid ringa in på numret 029 547 1200.