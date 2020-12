Valtteri Bottas hamnade i främmande sits efter Russells intåg – nykomlingen kunde utnyttja Hamiltons succé: ”Ingenjörerna visste vad de skulle göra"

Bild: FIA Pool Image for Editorial Use

Valtteri Bottas och George Russell fick vara stallkamrater i, åtminstone, en vecka av 2020. Valtteri Bottas och George Russell sitter på presskonferens. Bild: FIA Pool Image for Editorial Use

George Russell blixtinkallades till Mercedes – och tog för sig direkt. Stallkamraten Valtteri Bottas tror att reserven hade nytta av Lewis Hamiltons inställningar i bilen. ”Vi behövde göra minimala förändringar efter den första veckan”, säger finländaren till Autosport.

Williams-lånet Russell fick en rivstart på loppet i Bahrain och passerade ledaren Bottas direkt i inledningen. Britten var på god väg mot en seger, men Mercedes osannolika depåsjabbel förstörde båda Mercedes-förarnas lopp.

Russell lät totalt förstörd efter loppet, trots stallets hyllningar. Även Bottas deppade.

– Det är svårt att förklara känslan av att lämna depån med samma däck som du kom dit med. Du förlorar många platser på grund av det. Visst var det en stor miss av teamet. Man måste analysera det och lära sig för framtiden.

– Det var en mardröm att återvända med gamla däck som tappat temperaturen. Jag blev ett lätt offer, summerade finländaren efter loppet enligt AFP.

22-årige Russell fick hoppa in då redan klara världsmästaren Lewis Hamilton drabbats av Covid-19. För första gången under F1-karriären fick Bottas en stallkamrat som var yngre än han själv – under hans tid i Williams hette kollegorna Pastor Maldonado och Felipe Massa.

– Det var en annorlunda känsla. Jag har inte tidigare varit den äldre föraren i stallet, medger Bottas för Autosport.

– Men i slutändan vill du alltid göra så bra ifrån dig som möjlig i loppen, oavsett vem som är din stallkamrat, fortsätter 31-åringen.

Russell kunde utnyttja Hamiltons framgångar

Sakhris GP i söndags var det andra raka formel 1-loppet i Bahrain. Bottas påpekar att bilarnas inställningar redan var finjusterade från det första loppet och Russell fick hoppa in i en bil som vunnit i Bahrain veckan före.

– Vi lärde oss mycket från den första veckan, och man behövde göra minimala förändringar.

– Jag tror att George i stort sett hade samma inställningar som Lewis, de behövde inte ändra på mycket. Han fick Hamiltons ingenjörer, och de visste helt säkert vad de de skulle göra med bilen, påpekar Bottas.

F1-säsongen avslutas på söndag i Abu Dhabi och det är ännu oklart vem som kommer att köra med Bottas i Mercedes. I går meddelade Lewis Hamilton att han känner sig bättre efter ”en av de svåraste veckorna någonsin”.

Britten nämnde ändå inget om att han skulle ha testat negativt, vilket är ett krav för att han ska kunna lämna karantänen i Bahrain.