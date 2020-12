Coronaläget förvärras och överläkare Heikki Kaukoranta vädjar: "Var och en borde agera nu, inte sen"

Det ökande antalet coronafall i Vasa sjukvårdsdistrikt visar att vi är på väg mot det värre, tror Heikki Kaukoranta som är Vasa stads ledande överläkare. Sju Vasabor fanns bland distriktets elva nya fall på torsdagen och nu vädjar Kaukoranta om en kraftansträngning inför jul.

Bland de sju Vasabor som fick coronasmitta bekräftad på torsdagen har tre kommit hem från en utlandsresa till Turkiet. De här tre har ändå inte hunnit smitta andra eftersom de coronatestades redan på Helsingfors-Vanda flygplats.

Av de övriga har man en klar bild bild av smittkedjan för tre av fyra, men i ett fall har man alltså ingen aning om varifrån smittan kommer, berättar Heikki Kaukoranta.

– Samtidigt säger det ökande antal fall oss att vi är på väg mot det värre, det är jag tyvärr övertygad om, säger Kaukoranta.

Smittan syns med fördröjning

Kaukoranta påpekar att det oftast hinner gå en vecka från det att man smittas tills man utvecklat symptom och får ett positivt coronatest. Samtidigt är man som mest smittsam strax innan man uppvisar symptom och de första dagarna därpå.

– Idag hittar vi alltså de som smittats för en vecka sedan, och de som smittas idag hittar vi först om en vecka, säger han.

Inom Vasa sjukvårdsdistrikt befinner man sig fortfarande i den så kallade accelerationsfasen, eller den mellersta av tre epidemifaser. Men på en vecka har incidensen mer än fördubblats.

Nu skulle det vara ytterst viktigt att österbottningarna följer alla de starka rekommendationer vi har gett. Vi vet att de fungerar. ― Heikki Kaukoranta

Incidenstalet per 100 000 invånare under de senaste två veckorna är nu 38 för hela distriktet, och Kaukoranta påminner om hur snabbt smittspridningen eskalerade tidigare under hösten då Vasa plötsligt tog klivet upp i epidemins värsta fas, samhällsspridningsfasen.

Men nu, liksom då, är det fullt möjligt att vända utvecklingen.

– Nu skulle det vara ytterst viktigt att österbottningarna följer alla de starka rekommendationer vi har gett. Vi vet att de fungerar, säger Kaukoranta.

Åtgärder nu, inte senare

Det handlar om att använda munskydd, tvätta händerna, undvika folksamlingar, hålla avstånd och att stanna hemma om man känner sig det minsta krasslig.

– Var och en borde agera nu, inte sen. För ju fler fall vi upptäcker före jul, desto värre blir det sedan efter nyår.

Kaukoranta är särskilt orolig eftersom han utgår ifrån att många kommer att umgås under jul- och nyårshelgerna.

– Det är endast en vecka mellan julafton och nyårsafton. I värsta fall hinner man bli smittad under julen och sedan föra viruset vidare till väldigt många andra om man träffar mycket olika människor under den här tiden.

Det inte är så att vi vill ha tuffa restriktioner, utan det vi vill ha är en situation tre veckor framåt som är sådan att vi alla kan leva med den. ― Heikki Kaukoranta

Många av den senaste tidens nya coronafall i Vasa sjukvårdsdistrikt har kommit från andra delar av landet där smittspridningssituationen är betydligt värre än vad den är i Österbotten.

Coronasamordningsgruppen, där Kaukoranta är ledamot, har rekommenderat att man inte reser mellan regionerna om det inte är absolut nödvändigt.

Den rekommendationen hoppas Kaukoranta att var och en ska begrunda inför jul och nyår, och fira jul endast med sin närmaste familj.

– Jag önskar att var och en skulle förstå att det inte är så att vi vill ha tuffa restriktioner, utan det vi vill ha är en situation tre veckor framåt som är sådan att vi alla kan leva med den.