De misstänkta Forsbymördarna har häktats - 16-åringarna medger att de misshandlat sin kamrat

Helsingfors tingsrätt har häktat tre 16-åriga pojkar, på sannolika skäl misstänkta för mordet på en jämnårig kamrat i fredags.

Mordet inträffade i närheten av Forsby sjukhus i Helsingfors på fredag kväll, men offret hittades först på måndagen, då de misstänkta gärningsmännen också greps.

Det var personer som jobbade på byggarbetsplatsen invid Forsby sjukhus som hittade den döda pojken. Kroppen hade inte dolts på något sätt, och var naken.

Offret hade utsatts för sällsynt rått och brutalt våld. De häktade 16-åringarna har i preliminära förhör medgett att de deltagit i misshandeln av kamraten. Enligt Ilta-sanomat kallade ingen av dem på hjälp utan lämnade offret ensamt.

Polisen ber ögonvittnen ta kontakt

Polisen ber allmänheten om tips om det inträffade eftersom dådet inte verkar ha något tydligt motiv. Utredningsledaren, kriminalkommissarie Marko Forss säger till tidningen till att det faktiskt stämmer att polisen inte har den blekaste aning om vad som ligger bakom dådet.

- Pojkarna är inte kända hos polisen från tidigare. De gick alla i skola och de firade en av pojkarnas födelsedag på fredagskvällen och drack alkohol tillsammans.

Forss berättar också att den mördade pojken hade varit saknad under helgen, och att polisen hade kontaktats.

I förhören har det framkommit att en kvinna ska ha kommit till platsen för misshandeln och ska ha ropat något till pojkarna.

Polisen ber nu denna kvinna och eventuella andra som vet något om fallet att ta kontakt med Helsingforspolisen per epost på adressen nuorisoryhma.helsinki@poliisi.fi eller per telefon på numret 029 547 1200 under tjänstetid.