Joe Bidens son Hunter Biden utreds för misstänkta skattebrott - ska handla om hans affärer i Kina

I USA bekräftar den tillträdande presidenten Joe Bidens son, Hunter Biden, att han utreds för misstänkta skattebrott av federala åklagare. Sonen Hunter har länge varit i skottgluggen för den avgående presidenten Donald Trump och hans allierade.

"Jag tar det här på största allvar, men jag är övertygad om att en professionell och objektiv utredning kommer att visa att jag har hanterat mina affärer på ett lagenligt och lämpligt sätt" skriver Hunter Biden själv i ett uttalande.

Enligt Biden fick han veta om utredningen på tisdagen, men den ska ha pågått sedan 2018. Det ska alltså ha inletts ett år innan hans far Joe Biden lanserade sin presidentvalskampanj.

Den federala utredningen leds av åklagare i Delaware. Utredningen går nu in i ett nytt skede där man börjar kalla in vittnen och göra intervjuer med inblandade.

New York Times uppger att utredningen ursprungligen också handlade om penningtvätt men att FBI inte hittat bevis gällande den aspekten.

Enligt nyhetsbyrån AP och flera amerikanska medier handlar utredningen nu främst om Hunter Bidens affärer i Kina och redovisningen av inkomsterna från några av de affärerna.