Philip Järvenpää övertar tronen på Vegatoppen – rösta här!

Philip Järvenpää är tillbaka på förstaplatsen i den jämna kampen på Vegatoppen. Simon Kiuru får nöja sig med en andra plats i den ytterst jämna kampen. Hur går det för veckans utmanare Kaain och Thommy Fagerlund?

Om du har flera favoriter på Vegatoppen är det fritt fram att rösta på så många som du vill.

Du behöver ett Yle-konto för att kunna rösta.

Vi fortsätter precis som tidigare med två nya utmanare som hoppas på en plats på den enda hitlistan med enbart finlandssvensk musik.

Philip Järvenpää med låten Only in dreams är den största favoriten bland Vegatoppens lyssnare. Denna vecka utmanar Kaain med låten Hunger och Thommy Fagerlund med Vem är du, vem är jag?

Här kan du kan läsa mera om utmanarna Kaain och Thommy Fagerlund.

1. (2) Philip Järvenpää / Only in dreams: 15.2%

2. (1) Simon Kiuru / En slirig väg bland minnen: 14.9%

3. (ny) Sofie Lundell / God jul farmor: 12.5%

4. (ny) Carisma / Ho ho ho nu kommer tomten: 11.8%

5. (3) Susann Sonntag & Markus Lytts / Rearview mirror: 10.7%

6. (4) Guns Rosor / Hii bland stein å stubba: 10.2%

7. (5) Danny T & The Sirens / Get you to dance: 7.6%

8. (7) Maria Höglund / Finns det: 6.2%

-----------------------------------

9. (8) Mofa / En gång för länge sen: 5.5%

10. (6) Jerry Lindqvist feat. Janne Hyöty / Hitchhikin´ Jesus: 5.4%

Rösta på Vegatoppen vecka 50 här! Du kan rösta på så många bidrag du vill.

Resultaten från Vegatoppen vecka 50 presenteras i Yle Vega torsdag 17.12.2020 med start kl.18.03. Då får du höra hur det går för listans låtar och artister.

Listan kan du också höra i Yle Vega lördagar kl. 21.03. Du kan också lyssna via Arenan under 30 dagars tid.

Vegatoppens nya utmanare presenteras i Yle Vega, torsdagar kl.17.30.

Röstningen avslutas natten mellan tisdag och onsdag.