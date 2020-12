Stora känslor då norrmannen Johannes Dale knep segern i Hochfilzen – de finländska herrarna visade också fin form: ”Det som vi har hoppats på”

Herrarnas skidskyttevärldscup ser ut att bli en spännande historia. Säsongens fyra första tävlingar hade bjudit på fyra olika segrare – och den femte var inget undantag. Tero Seppälä och Olli Hiidensalo slutade båda bland de 20 främsta.

Sturla Holm Lægreid, Johannes Thingnes Bø, Tarjei Bø, Sebastian Samuelsson – och nu Johannes Dale. Där åkarna som tagit hem en seger i världscupen i skidskytte den här säsongen.

23-årige Dale var prickfri i fredagens sprint i Hochfilzen och knep segern. Karriärens första pallplacering.

Då Dale insåg att han skulle sluta etta kom tårarna fram.

Fransosen Quentin Fillon Maillet slutade tvåa, 17 sekunder bakom Dale, medan landsmannen Florent Claude slutade trea. Johannes Thingnes Bø fick nöja sig med fjärdeplatsen, men trots det förutspår Yle Sportens kommentator Magnus Eklöv:

– Nu är det nog de norska herrarna som agerar förhandsfavoriter inför stafetten.

De finländska herrarna visade också fin form. Både Tero Seppälä och Olli Hiidensalo klarade sig genom tävlingen med en bom var. Det räckte till en 16:e respektive 18:e plats.

– Det här är det vi hoppades på att få se – och fick det också. Nu gäller det bara att se till att skyttet fungerar lika bra i de kommande tävlingarna, säger Eklöv.

Jaakko Ranta var prickfri på vallen, men kom inte bättre än 45:a. Tävlingshelgen i Hochfilzen fortsätter för herrarnas del med jaktstart på lördag.

Resultat:

1. Johannes Dale NOR 23.32,5 (0)

2. Quentin Fillon Maillet FRA +17,1 (0)

3. Fabien Claude FRA +29,0 (1)

4. Johannes Thingnes Bø NOR +41,2 (1)

5. Sebastian Samuelsson SWE +44,3 (0)

6. Emilien Jacquelin FRA +45,7 (2)

7. Vetle Sjaastad Christiansen NOR +51,1 (1)

8. Benedikt Doll GER +51,7 (1)

9. Sturla Holm Laegreid NOR +56,3 (1)

10. Erik Lesser GER +1.00,0 (1)

...

16. Tero Seppälä FIN +1.18,2 (1)

18. Olli Hiidensalo FIN +1.21,2 (1)

45. Jaakko Ranta FIN +2.05,2 (0)