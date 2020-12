Vaccinet kommer med många frågetecken i USA - kaos befaras då hundratals miljoner människor ska koordineras och hälsovårdssystemet haltar

USA:s läkemedelsmyndighet FDA har godkänt Pfizer-Biontechs vaccin mot coronaviruset, rapporterade flera medier på lördagsmorgonen finsk tid. Coronaviruset är ändå inte kuvat förrän hundratals miljoner vaccindoser har tillverkats och distribuerats runt om i landet - och det är en gigantisk operation.

Enligt planerna ska vårdpersonal och personer på äldreboenden vaccineras i den första omgången.

– Vi vill att våra äldre medborgare, vårdpersonal och räddningspersonal ska stå först i kön, sa president Donald Trump i en video på Twitter på lördagen.

Enligt Trump har distribueringen av vaccinet till de olika delstaterna redan inletts.

– Det första vaccinet kommer att vara på plats inom 24 timmar, sa Trump.

USA har tecknat ett avtal som innebär att Pfizer och Biontech ska leverera 100 miljoner doser av deras vaccin före mars. 2,9 miljoner doser av vaccinet kommer att skickas ut runtom i landet från och med nästa vecka.

Coronaviruset är ändå inte kuvat förrän hundratals miljoner doser har tillverkats och distribuerats runt om i USA. Distribueringen av vaccin blir en gigantisk operation.

Dessutom måste människorna gå med på att låta sig vaccineras och ha förtroende för myndigheterna.

Det råder en viss skepsis i fråga om vacciner i USA. Bara 61 procent säger sig vara redo att ta vaccinet, visar en utredning som gjorts av Reuters/Ipsos. Kvinnor - som traditionellt anses vara de som fattar hälsovårdsbeslut inom familjerna - är ännu försiktigare än män.

USA:s ledande smittskyddsexpert Anthony Fauci har uppmanat tveksamma svarta i USA att låta vaccinera sig och ber dem lita på processen.

Fauci påpekar ändå att det är viktigt att vara medveten om USA:s historia och den rasism som förekommit inom medicinsk forskning, och att det här har väckt misstroende bland den svarta befolkningen.

Fauci påpekar att också afroamerikanska forskare har deltagit i utvecklandet av vaccinerna på hög nivå.

Svarta och en del minoritetsgrupper har drabbats oproportionerligt hårt av covid-19. Det är därför extra viktigt att bygga upp förtroendet för vaccinet i just dessa grupper.

Skepsisen är dock stor. En undersökning har visat att bara 14 procent av de svarta amerikanerna litar på att vaccinet är tryggt, och att bara 18 procent tror att vaccinet är effektivt.

Mycket av misstron hänför sig till historiska rasistiska incidenter inom medicinsk forskning och hälsovård.

Ett ökänt exempel kommer från en undersökning som gjordes 1932 då svarta blev förda bakom ljuset i samband med forskning om syfilis.

Hundratals svarta informerades om att de blivit behandlade men närmare 40 år senare visade det sig att de inte alls hade fått behandlingen och att de hade blivit totalt vilseledda i samband med ett experiment. Männens familjer fick senare pengar i ersättning och hälsoservice men händelsen har stannat kvar i minnet hos många i det svarta samfundet.