"Av våra tre barn har alla i något skede velat flytta till mormor och morfar" – relationen mellan mor/farföräldrar och barnbarn kan vara fin men också svår

Det kan finnas ömsesidiga och kanske outtalade förväntningar på hur mor- och farföräldrarna borde ta sin roll. I vissa fall har kontakten mellan barnbarn och mor- eller farföräldrar brutits helt. Vi begärde in berättelser av er. Här kan du läsa 14 personer berätta om sina erfarenheter.

1. "De kunde ha en mer fostrande roll"

Jag önskar att morföräldrarna skulle ha en mera fostrande roll.

De stojar och leker med barnen, ger godis och sådant. Men de säger aldrig till om att man måste städa upp efter leken, eller när det är dags att gå och lägga sig.

Jag skulle gärna också se att de påminner barnen om att det är viktigt med artighet.

2. "Guld värt att bo nära fammo"

Vi har haft en kär fammo som ställt upp när det krisat. Det har varit guld värt att bo nära henne.

Då hon jobbade och hon var ledig från morgonen, kunde vi ibland fara på jobb en stund och sedan åka hem då hon skulle på jobb.

Mommo och moffa jobbade ännu när barnen var små, men ställde gärna upp när de hade passligt.

Så idag när vi själva är fammo och faffa försöker vi ställa upp för våra kära barnbarn.

Även vi jobbar, men på lediga dagar kan man ju hjälpa till när det behövs – och det gör man ju så gärna.

en ung kvinna sitter i en soffa, har ett litet barn i famnen, en äldre dam sitter bredvid henne och ger en leksak till barnet.

3. "Morfar utnyttjade mig sexuellt som liten"

Morfar utnyttjade mig sexuellt som liten. Mormor förstår inte varför vi vägrar låta dem träffa vårt barn, för vi har inte berättat för henne vad som har hänt då vi var barn.

Sådana här orsaker kan ligga bakom då föräldrar inte vill att far- och morföräldrar skall träffa barnen.

Därför är det superviktigt att lyfta fram sådant här, och också en anledning till att det skulle vara farligt att de skulle ha någon slags laglig rätt att träffa barnbarnen.

4. "Jag vill vara den lilla guldkanten på barnbarnens vardag"

I dagens stressiga värld så skulle alla behöva en mor- eller farförälder från sagoboken, där farmor eller mormor finns i ett hem där det är lugnt och harmoniskt och man alltid får något gott att äta.

En person som känner en utan och innan, som har tid att lyssna på stora och små problem.

Mina barns mor- och farföräldrar dog alla när barnen var små, så dom har inte så många minnen av dem.

Jag själv har sagt till mina barn, att den dagen då jag blir mommo/fammo så hjälper jag till då det behövs, men någon direkt barnskötare blir jag inte.

Jag vill vara den lilla guldkanten på barnbarnens vardag/vecka/månad.

Äldre man och flicka läser en bok tillsammans i soffan.

5. "Jag har lärt mig att acceptera situationen"

Tyvärr verkar mina föräldrar inte vara så intresserade av att vara involverade i mina barns liv, fastän vi bor nära varandra.

Det är en sorg för mig som skulle behöva avlastning ibland, och synd för barnen som inte får någon nära relation till dem.

Men jag har lärt mig att acceptera situationen. It is what it is.

6. "Av våra tre barn har alla tre i något skede velat flytta till mormor och morfar"

Jag är missnöjd över att spontana besök minskat i dagens värld – inte bara på grund av corona utan för att dagens pensionärer också faktiskt har fullt upp.

Glad över att både mor- och farföräldrar bor nära, på tio kilometers avstånd så föräldrar, mor- och farföräldrar och barn kan gå och cykla för att träffas.

Så möjligheten att träffas finns om man vill.

Barnen är nog glada i sina mor- och farföräldrar. Alla våra tre barn har i något skede velat flytta till mormor och morfar.

7. "En enorm sorg att bära"

Jag är en kvinna som närmar mig 50. Jag har ett ettårigt barnbarn jag träffat mycket under hens första år.

Nu har min svärson, som är strikt religiös, helt plötsligt bestämt att jag aldrig mer kommer att få träffa barnbarnet eller någon av hens antagligen kommande syskon.

Det är en enorm sorg att bära.

barnbarn med sina föräldrar och far/morföräldrar

8. "Jag vet inte vad jag skulle göra utan dem"

Jag tycker det är viktigt att relationen är bra. Jag har själv en väldigt bra relation till mina mor- och farföräldrar och vet inte vad jag skulle göra utan dem.

Jag vill absolut att mina barn ska ha lika bra relation i framtiden

9. "Behovet att ställa upp känns bottenlöst och gnager ständigt"

Som pensionerade mor- och farföräldrar är vi glada över att få ta hand om barnbarnen nu och då. Ibland upplever vi att det blir för mycket, och för långa pass.

Barnens familjer har olika stora behov, och där vi behövs för tillfället bäst ställer vi upp.

Men vi upplever ofta att vi inte sköter barnen tillräckligt, och har ofta dåligt samvete då vi skulle önska ha det lugnt och bara vara.

Behovet att ställa upp känns bottenlöst och gnager ständigt.

Man känner sällan sig riktigt ledig som då man jobbade. Då var det förståeligt att man behövde få ha ledigt och vila.

Som pensionärer har man ju också ett eget liv och skulle inte alltid vilja vara i beredskap.

Kravet från barnen och samhället och oss själva blir för tungt.

10. "Vi utgår från att de ska umgås med våra barn för att de vill"

Jag har inga krav på varken mina eller min mans föräldrar. Vi utgår från att de ska umgås med våra barn för att de vill och kan, inte för att de måste.

De har arbetat hela sina liv och förtjänar att leva ett liv så som de vill leva.

Vill de ta hand om våra barn, eller hänga med oss alla, eller följa med på utflykter och resor så blir vi så klart glada, men det är inget vi tar för givet att dom gör.

Min svärmor har nu vårt yngsta barn en dag i veckan eftersom hon ville det. Något vi är superglada och tacksamma över, men verkligen inte hade förväntat oss.

Vi vill att våra barn ska ha en nära och rolig relation till mor- och farföräldrarna, men med det sagt är det vi som valt att skaffa barn, och då är det också vårt ansvar att se till att allt rullar.

Mor- och farföräldrar är fantastiska och vi är så glada att få ha dem i vårt liv, men de ska få välja vad de ställer upp på. Inte för att de måste.

Jag är inte missnöjd över någonting.

ett äldre par på en säng tillsammans med en baby

11. "Tårarna rinner, jag saknar henne och barnbarnen"

Min vuxna dotter har sagt upp kontraktet med mig som morfar efter skilsmässan och jag har totalt förbud att träffa barnbarnen och henne.

Tårarna rinner, jag saknar henne och barnbarnen.

Jag kanske har sagt något som sårat i samband med skilsmässan. Jag har försökt fråga och be om förlåtelse i så fall.

Situationen är totalt låst, jag är ingen morfar mera. Mamma har en ny karl som nu är morfar!

12. "Barnen vet inte om orsakerna till varför mor- och farföräldrarna sköter så sällan"

Visst är det bra att ha mor- och farföräldrar så pass nära att man kan hälsa på till exempel en kväll utan att behöva köra flera timmar.

Däremot blir det inte aktuellt för dem att sköta så ofta.

Dels för att mormor, morfar (deltid) och farmor ännu är i arbetslivet och dels för att de har annan syn på uppfostran än vi har, och respekterar inte heller våra önskningar om till exempel sockerintag och skärmtid.

Visst kan man äta godis/glass/bullar ibland men det är mer regel än undantag.

Barnet får äta så mycket det vill – oavsett ålder – och när man som förälder påpekar att socker är ohälsosamt får man höra att man ska "sluta larva sig".

Barnen vet inte om orsakerna till varför mor- och farföräldrarna sköter så sällan, utan vi brukar mest säga att de jobbar och inte har möjlighet.

Vår 5-åring tycker mycket om när mor- eller farföräldrarna sköter för "då får man äta så mycket godis man vill och se på tv hela dagen".

mor/farföräldrar går tillsammans med två barn på en sandväg

13. "Lag på att få träffa mor/farföräldrar?"

Vi är så många mor- och farföräldrar som inte får träffa våra barnbarn.

Jag tror det i Sverige finns en lag på att mor- och farföräldrar har laglig rätt att träffa sina barnbarn.

Något som Finland kunde ta efter?

14. "Det handlar inte om barnvakt och avlastning"

Våra barn har mor- och farförälder på orten men kontakten är skral på grund av deras dåliga hälsa.

Som förälder känner jag stor saknad av en äldre generation för våra barn.

En gång i parken lyssnade jag till en konversation mellan en mor och dotter, där morföräldrar verkade bo på hundra kilometers avstånd och ville träffa sitt barnbarn längre.

Men dottern hade inget behov av barnvakt.

Då kunde jag inte vara tyst, utan konstaterade högt: vilket lyxproblem! Vi har dem på tio kilometers avstånd, men ingen kontakt.

Ibland tänker jag att de säkert finns någon pensionär på orten som saknar barnbarn och gärna skulle umgås med mina barn.

Men åren ha gått och det har inte blivit av att efterlysa.

Jag tycker dock att det är sunt med kontakt till den äldre generationen.

Det handlar inte om barnvakt och avlastning, utan om synen på olika livsskeden och lite guldkant från en som har tid att ge.