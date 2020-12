Erfarenhetsexperten Mattias Boström: "Jag är ett levande bevis på att det går att bli fri från spelberoende"

Some Deep Story -sarja näyttää tarinoita velkaantumisesta.

On olemassa velkoja, joihin ei auta velkaneuvoja tai poliisi. Some Deep Story -lyhytdokumenttisarjan uudella kaudella perehdytetään velkaantumisen syihin ja seurauksiin. Sarjan viidennen kauden on ohjannut Sami Kieksi.