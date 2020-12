F1-experten om Bottas insatser i säsongsavslutningen: ”Det som hände i Bahrain var en rejäl örfil – det här var det viktigaste som kunde hända”

En felfri insats som räckte till att slå stallkamraten Lewis Hamilton. Mer än så kunde Valtteri Bottas inte ha önskat sig, säger Yle Sportens formel 1-expert Fredrik af Petersens – som också förutspår att Mercedes kommer att vara lika starka nästa år.

Fredrik af Petersens, säsongens sista lopp i Abu Dhabi blev ju inte direkt det händeslerikaste, eller ja, kan man kalla det tråkigt?

– Ja det får man nog säga. Lite grann hade luften gått ur säsongen då Lewis Hamilton hade säkrat titeln. Det blev inte det mest dramatiska loppet, men ändå skojigt att se att Mercedes fick stryk igen – om man får vara osportslig.

Valtteri Bottas slutade tvåa bakom Max Verstappen – hur viktigt var det för honom att få en lyckad insats under bältet efter att ha blivit utklassad av George Russell i Bahrain?

– Det var absolut det viktigaste som kunde hända. Som sagt, han hade fått nöja sig med att spela andra fiol i Mercedes orkester. Han har hållit humöret uppe, men när man hela tiden får stryk av Hamilton så börjar det ta på nerverna. Nu fick han sin revansch. Det som hände i Bahrain för en vecka sedan var en rejäl örfil.

– Nu utklassade han Lewis i kvalet och kom i mål före honom. Lewis var inte i 100 procent, men hans grundpsyke är så starkt så det räcker för ett bra lopp. För Valtteri var det här loppet synnerligen viktigt.

Vi fick ju också se något unikt då stallchefen Toto Wolff i Abu Dhabi började kommunicera direkt med Bottas i stallets radio. Vad handlar det om tror du?

– Det var nog bara ett sätt att motivera Bottas. Toto har sagt att luften gick ur Valtteri då Lewis vann VM-titleln, och han hade nog lite rätt med det. Toto Wolff är inte bara en duktig teamchef utan också en synnerligt skicklig psykolog när det gäller att hantera sina förare.

– Han lyckades nästan hålla Hamilton och Rosberg, stridstupparna, i sär. Nästan.

Som du sa så har det ju stått klart redan länge att Lewis Hamilton kommer att ta hand om VM-titeln – så det är kanske läge att blicka framåt istället. Red Bull utmanade verkligen Mercedes mot slutet av säsongen, men hurdana slutsatser kan man ta från det gällande nästa säsong?

– Ska vi säga som så att man måste vara positiv. Jag tror att det här har gett Red Bull inspiration för nästa säsong, samtidigt som Mercedes fick sig en tankeställare.

– Nu är reglerna för nästa år sådana att det är mycket lite som man kan ändra på. Vissa aerodynamiska grejer, men inte mycket. Så risken finns för att resultaten blir ganska lika nästa år. Mercedes är favorit, men Red Bull har utan tvekan tagit stora steg framåt.

– Så skulle jag också vilja lyfta fram McLaren och Racing Point. De kan också blanda sig i leken då och då.