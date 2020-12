HIFK slog Dicken för andra gången – rivstart bäddade för klar seger: "Vi utnyttjar deras svagheter"

Den tunga förlusten mot Sjundeå IF var ett minne blott då Helsingfors IFK marscherade till en komfortabel seger i toppmötet med Dicken i damernas FM-serie i handboll. ”Matchen avgjordes nog under den första halvleken”, tycker HIFK:s Ida Väyrynen efter 35–23-bortasegern.

HIFK åkte på en överraskande förlust i sin senaste match i ligan, då Sjundeå IF i slutet av november blev det första laget att slå Helsingforslaget denna säsong.

Inget annat lag har alltså lyckats med att slå Helsingfors IFK denna säsong. Dicken har nu försökt två gånger – utan framgång.

I söndagseftermiddagens match drog bortalaget IFK ifrån direkt. Knappt halvvägs in i den första halvleken förde Petra Gostowski redan gästerna upp i en klar 10–3-ledning.

– Det kändes riktigt bra att komma in i matchen. Vi hade en klar plan för hur vi skulle vinna, berättar HIFK-kaptenen Ida Väyrynen för Yle Sporten.

När 19 minuter spelats förde just Väyrynen bortalaget upp i överlägsen 13–4-ledning. I slutet av halvleken började Dicken knappa in lite, hemmalaget låg under med 11–18 då det var dags för paus.

– Matchen avgjordes nog under den första halvleken, vi fick ett så pass stort försprång, tycker Väyrynen.

Förklaringen: ”Vi spelar smart”

Dicken har i sin tur slagit alla andra lag i serien, men mot HIFK har man haft det riktigt kämpigt. Efter en tuff första halvlek i dag, var man extra laddade för den andra halvan.

– I sådana här matcher där man inte är med i början handlar det nog om att ändra attityd och komma in i matchen med någon form av aggressivitet. Vi var laddade till den andra halvleken, men lyckades ändå inte få till det och HIFK gör lätta mål direkt i början, säger lagets kapten Anna Lindahl.

Lindahl och de andra Dickenspelarna fick se gästerna dra ifrån ytterligare på slutet. Slutsiffrorna 23–35 ljuger inte – men Lindahl vet att hennes lag kan mycket bättre.

– Vi kan slå dem vilken dag som helst, bara vi spelar på egen nivå. Om alla lyckas höja sig så har vi egentligen det bredaste materialet i serien och vi ska kunna vinna.

Anna Lindahl tycker att Dicken har seriens bredaste spelarmaterial. Anna Lindahl håller i bollen med en hand. Bild: Tomi Hänninen

Enligt Ida Väyrynen var man inte rädda i HIFK-omklädningsrummet för att tappa fokus till den andra halvleken.

– Det var bara att fortsätta med samma flow som man hade under den första halvleken och komma överens om att inte släppa greppet om matchen.

IFK-kaptenen tycker att hennes lag vet vad som krävs för att slå Dicken.

– Vi spelar smart, och vi spelar som vi kommit överens om. Vi utnyttjar deras svagheter.

HIFK och Dicken toppar damernas FM-serien med 16 poäng var. Dicken har spelat tio matcher, medan Helsingfors IFK bara hunnit med nio.

Stark slutspurt av Dickens herrar

Efter damerna var det dags för en match i herrligan i Britas. Gästerna Sjundeå IF ledde skrällartat över Dicken ännu vid knappt 40 minuter.

Men därefter tog Dicken över showen. Under den sista kvarten gjorde hemmalaget 12 mål, samtidigt som SIF endast fick in bollen en gång. Därmed vann Dicken med klara 33–21.

I och med segern säkrade Dicken grundseriesegern. Laget har ännu två matcher kvar av grundserien.

Ian Martin var Dickens främste målskytt med åtta fullträffar. Ian Martin gör mål. Bild: Kalle Parkkinen/Newspix24/Handbollsförbundet

Resultat:

Damernas FM-serie:

Dicken–HIFK 23–35 (11–18)

Dicken: Malena Heikkinen 8, Matilda Peitsaro 7, Anna Lindahl 3, Tove Salokivi 2, Anna Lindholm 2, Anna Westerlund 1

HIFK: Anniina Nyholm 7, Ida Väyrynen 6, Nadja Sterchi 6, Sara Jäntti 6, Ella Holopainen 5, Petra Gostowski 2, Kajsa Väyrynen 1, Roosa Niemi 1, Katarina Felixson 1

Publik: 0

Herrarnas FM-liga:



Dicken – SIF 33–21 (14–17)

Dicken: Ian Martin 8, Filip Söderlund 5, Oskar Monnberg 5, Max Granlund 5, Anton Rémy 4, Felix Nilsson 2, Gusten Montonen 2, Benny Broman 2

SIF: Ott Varik 7, Christoffer Thor 4, Igor Trajkovski 3, Fredrik Karlsson 2, Filip Churlevski 2, Carl Weurlander 1, Daniel Walander 1, Niklas Sillman 1

Publik: 0