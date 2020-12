Restaurangdistriktet Kødbyen i Köpenhamn tystnade med plötsliga nedstängningen

Med två dagars förvarning fick restaurangerna i Köpenhamn och många andra kommuner i Danmark stänga ner. Matråvarorna var färdigt köpta och måste doneras bort. Take away räddar en del krogar, men många stänger helt.

I måndags kom beskedet och på onsdag trädde det i kraft: restaurangerna skulle stänga i Köpenhamnområdet och många andra kommuner i Danmark, som en del av de nya coronarestriktionerna.

När Svenska Yle besöker restaurangområdet Kødbyen på onsdag är det tyst och stilla. Borta är lunchbesökarna och kvällsbokningarna. En del håller öppet för take away, men många har valt att lägga lapp på luckan helt och hållet, åtminstone ett tag.

Flera vill inte prata med media. De har fullt upp med att ställa om efter beskedet och de är också besvikna och oroliga. Många har meddelat att de stänger helt, och inväntar besked om vad de får för statligt stöd i stället.

Den danska regeringen har meddelat om hjälppaket för miljarder kronor, bland annat i form av lönekompensation.

Take away blir lösningen för en del restauranger, men för alla är det inte värt att hålla öppet för det. En man i restaurangen lämnar över en papperspåse med take away-mat till en kund, genom fönstret.

Miguel Pingol som jobbar på restaurang Bollyfood i Kødbyen delar ut mat åt kunder och matsändebud via en lucka i dörren. Inne på restaurangen har alla stolar lyfts upp och ner på borden och bardisken. Några kunder inne i lokalen blir det inte förrän den 3 januari, om ens då.

– Det var inte ett helt oväntat besked med tanke på att vi har haft omkring 2000 nya coronafall per dag i Danmark, men beskedet kom ändå plötsligt, säger Pingol.

Kunderna får komma tillbaka efter den 3.1, men många krögare tror restriktionerna kanske förlängs. Färggranna barstolar har radats upp och ner på bardisken i en stängd restaurang.

Just på Bollyfood har man valt att gå in för take away igen, som under den tidigare nedstängningen. Men också när restaurangerna har fått vara öppna har det varit ont om folk.

– I höst har det varit lite mer men vi har bara kunnat ha en dukning per kväll, säger Pingol.

Det gamla slakteriområdet Kødbyens restauranger är populär bland både Köpenhamnsbor och turister, men i somras uteblev högsäsongen. Cyklar och matbilar framför en hall det står att varit kött- och fläskhall.

Restaurangerna i Danmark har sedan oktober varit tvungna att stänga vid klockan 22. Danmark har också länge haft påbud om munskydd också på serveringsställen, de får tas bort först när kunden satt sig ner för att äta eller dricka.

Är du orolig för vad året kommer att innebära för restaurangerna i stan?

– Restaurangägarna är väldigt oroliga, särskilt de som inte har take away. En del av dem bestämde att stänga. Många har förlorat jobbet på grund av pandemin. Vi är också oroliga för framtiden, om det fortsätter så här. Jag hoppas vi överlever de närmaste månaderna.

De danska restaurangerna har också hittills haft stränga restriktioner om avstånd, munskydd och en mindre mängd kunder, med täta kontroller för att se att restriktionerna följs. Skyltar i fönster visar hygienanvisningar åt restauranggäster.

Med tanke på smittspridningen ser han det som osannolikt att restaurangerna får öppna igen den 3.1 som det har sagts nu.

– Med tanke på att fallen bara ökar så tror jag de kommer att förlänga restriktionerna, säger Pingol.

Det samma tror David Biffani som äger restaurangen Mother på samma krogområde.

– Vi tror det kommer att förlängas, kanske inte hela nedstängningen men nog de hårda restriktionerna, säger han.

David Biffani tycker restaurangerna i området varit noga med att smittsäkra restaurangbesöken. En man med munskydd intervjuas i en tom restaurang.

Beskedet om stängning kom plötsligt och Biffani ställer nu om för take away. Men det är stora mängder mat och råvaror som redan är inköpta och inte kommer att gå ut. I restaurangen går ett par anställda igenom allt och sorterar grönsaker och andra varor i lådor. En del får skänkas bort till välgörenhet för att inte gå till spillo.

Hur har året som krögare varit hittills?

– Fruktansvärt. Det antar jag det varit för alla i branschen. Vintersäsongen begränsar också vad man kan hitta på för andra lösningar, folk vill inte gå ut på samma sätt. De senaste restriktionerna är nog sista droppen för dem som hade för avsikt att hitta något sätt att roa sig eller skapa minnen.

Restaurangerna måste nu göra sig av med råvaror som inte kommer att gå åt. En tom restaurang där en man ordnar med råvaror i olika lådor placerade på ett av borden.

Både han och andra krögare Svenska Yle talar med säger att smittspårningen inte påvisat några utbrott på restaurangerna i Kødbyen. De har haft så gott som dagliga besök av kontrollanter, och de tycker också kunderna har skött sig och respekterat avstånden.

Tonerna hos krögarna är de samma som man under hösten hört från kulturbranschen i många länder: det känns orättvist att bestraffas med stängningar när man ansträngt sig för att arrangera verksamheten på ett smittsäkert sätt, och det inte heller finns siffror som visar att smittspridning varit ett problem.

– Det goda är att regeringen försöker hjälpa med stödpaket. Men sättet som branschen har pekats ut för smittspridning är underlig, varför finns det inga restriktioner på shoppingcenter och affärer? Jag tycker det vi gjort hittills har fungerat bra, säger Biffani.

Branschorganisationen Horesta meddelade på fredag att konkurserna i branschen ökat med 11 procent, och det gäller siffror före den nya nedstängningen.

Både i Danmark och i Sverige har beslutet att stänga restaurangerna vid 22 på kvällen haft stora ekonomiska konsekvenser. I Stockholm minskade omsättningen för restaurangerna med 75–80 procent förra veckan jämfört med samma tid i fjol, enligt siffror som Stockholms handelskammare uppger för Svenska Dagbladet.