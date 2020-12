Ständigt stigande coronasiffror – Tyskland går in för hård nedstängning

Från och med kommande veckas onsdag går Tyskland in för en coronanedstängning lik den man hade i våras. Förutom de redan gällande restriktionerna betyder det här att skolor, daghem och en stor del av butikerna måste stänga.

De allt fulare coronsiffrorna tvingar Tyskland till drastiska åtgärder redan före jul.

Under ledning av förbundskansler Angela Merkel har de tyska delstaternas regeringschefer under söndagen slagit fast att man nu går in för en coronanedstäning som den under våren.

– Sedan några dagar tillbaka ökar antalet coronafall igen exponentiellt. Vi har många dödsfall och vårt sjukvårdssystem är starkt belastat. De restriktioner vi redan har infört räcker inte till och därför måste vi nu handla, konstaterade förbundskansler Merkel i samband med en presskonferens under söndagen.

Och att handla betyder bland annat annat att skolorna, daghemmen och en stor del av butikerna nu måste stänga.

Företagen uppmanas att bevilja sina anställda semester eller se till att arbetet kan skötas hemifrån så långt det är möjligt.

Inför nyåret förbjuder man också alla försäljning av fyrverkerier. Fram till den 10 januari gäller också ett alkoholförbud på allmänna platser.

I den för tillfället hårt coronadrabbade delstaten Sachsen har delstatsregeringen slagit fast att man går in för en hård nedstängning redan på måndag.

Polisen i den tyska staden Offenbach patrullerar på nätterna. Staden har infört ett utegångsförbud mellan 21.00 och 05.00. Polisen i den tyska staden Offenbach. Bild: DPA / Lehtikuva

Striktare begräsningar också för julhelgen

Senast nu under veckan har det blivit allt tydligare att den begränsade nedstängning som Tyskland gick in för i början av november inte längre fungerar.

Till exempel under lördagen rapporterade den tyska smittskyddsmyndigheten om nästan 28 500 nya coronafall, vilket var över 5 000 fall mer än i lördags för en vecka sedan. Också under söndagen var antalet nya coronafall fler än 20 000.

De coronarelaterade dödsfallen har också hela tiden blivit fler. Såväl i onsdags som i fredags rapporterades om nästan 600 coronadöda.

En kvinna går utanför ett skyltfönster i Berlin den 11 december. En kvinna går förbi ett skyltfönster i Berlin den 11 december. Bild: AFP / Lehtikuva

Egentligen hade Tyskland för avsikt att lätta på restriktionerna under julhelgen, men förbundskansler Angela Merkel signalerade redan tidigare i veckan att det här i nuläget inte är någon bra idé.

Nu verkar man också under julhelgen gå in för striktare restriktioner än vad som till en början var planerat.

Mellan den 24 och 26 december ska maximalt fem personer från den närmaste familjekretsen få träffas. Barn yngre än 15 år omfattas inte av begränsningen.

Nedstängningen som är planerad att börja gälla på onsdag ska fortsätta till åtminstone den 10 januari.