Ätstörningsvården i Vasa tar hjälp av konsten: ”Konsten kan väcka tankar och känslor som vi sedan använder i terapin”

Genom en ny terapimodell vid ätstörningsenheten vid Vasa centralsjukhus, ska klienterna bli mer delaktiga i vården och konst ska komplettera vården. Resultaten är redan goda, menar ledande psykolog Tero Timonen.

Ätstörningsenheten vid Vasa centralsjukhus har bara funnits sedan 2014, men redan 2018 började ett forskningsprojekt vid enheten för att förnya vårdmetoderna. Detta för att dels få mer struktur i vården, dels för att skapa mer flexibla terapiverktyg genom en ny terapimodell.

– Det var ingen dålig vård tidigare, men sedan man börjat göra på det här sättet blir det mer och mer möjligheter, säger ledande psykolog och forskare vid Åbo Akademi, Tero Timonen.

Med den nya kombinerade terapimodellen görs till en början en individuell analys över klienternas behov och de får en större kontroll och insyn i sin egen vård.

– Modellen ger en struktur till vården. När en klient kommer hit diskuterar vi tillsammans vilka problem klienten har och sätter upp ett mål, vart vi är på väg, vad vi vill och varför vi gör vad vi gör, berättar Anne Priha, klinisk specialsjukskötare vid enheten.

Priha säger att det är viktigt för klienterna att veta hur länge vården tar och enligt den nya modellen pågår vården mellan ett halvår och ett år, eller mellan 20 och 40 sessioner.

Modellen lämpar sig bäst för 17-åringar och äldre, medan familjeterapi är mer lämpligt för yngre, säger Priha. Vid ätstörningsenheten finns flera olika modeller och de erbjuder också intensiv dagvård.

Den nya terapimodellen är en blandning av terapiformerna KBT-E och ACT tillsammans med konstinslag. En kombination som är unik i landet, enligt Timonen.

KBT-E är en variant av kognitiv beteendeterapi, speciellt utvecklad vid Oxfords universitet för personer med ätstörningsdiagnos, där man bland annat jobbar med att bryta invanda vanor och mönster.

Enligt Timonen är det KBT som står för själva vårdstrukturen, medan ACT (Acceptance and Commitment Therapy) är ett komplement som bland annat handlar om att hjälpa klienten att acceptera sina egna tankar och att skapa målsättningar för att komma vidare i sitt liv och må bra.