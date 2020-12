Prostituerade tar sig till Finland under coronapandemin med falska intyg: "Kunder har hittat på en business där de skriver ut arbetsintyg mot ersättning"

Den striktare gränsbevakningen under coronapandemin har gjort att prostituerade försöker ta sig in i Finland med falska dokument. Puomi ja liikennemerkki rajanylityspaikalla. Bild: Heikki Haapalainen / Yle

Med falska intyg om arbete tar sig prostituerade till Finland trots pågående coronapandemi och skärpt gränsbevakning. En man skrev falska avtal för jobb som matbud via Wolt för att rumänska prostituerade skulle ta sig in i landet under undantagsförhållandena i våras. Det är farligt att leka så här under en pandemi, säger Kenneth Eriksson vid Helsingforspolisen.

- Vissa kunder har hittat på en business där de skriver ut arbetsintyg mot ersättning för att kvinnorna ska kunna komma till Finland och jobba. Vid gränsen visas ett intyg som ser lagligt ut och den vägen kan de ta sig in i landet, säger kriminalöverkonstapel Kenneth Eriksson vid Helsingforspolisen till Svenska Yle.

- Det kan handla om jobb som städare eller på ett stort företag, men i verkligheten jobbar de som prostituerade.

Polisen har enligt Eriksson påträffat tiotals kvinnor med falska dokument och det pågår utredningar kring det här.

"Det är farligt att leka så här under en pandemi"

En prostituerad känner en kund och via den personen får flera kvinnor falska intyg. De skickas per mejl eller via Whatsapp innan gränsövergången.

- De som skapar de här intygen åt de prostituerade gör sig skyldiga till koppleri eftersom koppleri handlar om att främja prostitution, säger Eriksson.

- Det är farligt att leka så här under en pandemi. Samhället har gjort upp regler och sedan väljer någon att inte följa dem.

Kom in i landet med ett falskt avtal om jobb via Wolt

En rumänsk man skapade flera avtal för jobb för matleveransföretaget Wolt i Helsingfors fastän planen verkar ha varit att personerna skulle jobba som prostituerade. Mannen har dömts i tingsrätten till sex månaders ovillkorligt fängelse.

En kvinna tog sig i maj 2020 in i landet med hjälp av det falska avtalet och sålde sex i åtminstone en lägenhet i Jyväskylä.

Två andra kvinnor hade liknande avtal och fanns registrerade som sexarbetare i Tyskland. De försökte också ta sig in i landet i maj under undantagsförhållandena.

Dömdes för grov förfalskning och koppleri

Rätten skriver i domen att avtalen har betydande bevisvärde och att det har varit undantagsförhållanden i Finland. Därför har det inte varit tillåtet att ta sig in i landet utan särskild orsak.

Mannen dömdes för grov förfalskning när det gäller avtalen, som det sammanlagt fanns 13 av. Två av dem var skrivna för honom själv. Han dömdes också bland annat för koppleri enligt domen från Satakunta tingsrätt.

Enligt kriminalöverkonstapel Kenneth Eriksson ska man vid gränsbevakningen ha blivit misstänksamma då flera personer försökte ta sig in i landet med Wolt-avtal.

Kenneth Eriksson säger att det är farligt att göra falska intyg för att människor ska kunna ta sig in i Finland under en pandemi. Kenneth Eriksson, rikosylikonstaapeli helsingin poliisi Bild: Jaani Lampinen / Yle

Wolt ska inte ha känt till de falska avtalen

Mannen som förfalskade avtalen ska genom tidigare jobb ha haft tillgång till dem. Men den person vid Wolt som stått som undertecknad på avtalen har inte varit medveten om förfalskningen.

Svenska Yle kontaktar Wolt för att höra hur företaget ser på händelsen.

"Vi känner till fallet men kommenterar det bara på ett allmänt plan", skriver Wolts landschef Heikki Pankakoski i ett mejl.

Wolt: Svårt att helt och hållet förhindra det här

Bud som jobbar via Wolt får en botten till ett serviceavtal i elektronisk form via en tjänst på nätet, som inte har någon direkt koppling till Wolt.

"Om en person bestämmer sig för att agera brottsligt kan hen duplicera avtal. I de förfalskade kopiorna kan man skriva in andra människors namn", skriver Pankakoski i mejlet.

Enligt honom har Wolt gjorde vissa förändringar efter det här fallet för att det ska vara svårare att kopiera avtal.

"Men i praktiken är det svårt att helt och hållet förhindra det här. En kriminell person kan alltid skapa förfalskningar och redigerade kopior av vilka avtal som helst", skriver Wolts landschef.

De prostituerade försökte ta sig in i Finland genom att visa upp avtal för jobb via matleveransföretaget Wolt. Arkivbild. Woltin fillarilähetti. Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Gränsbevakningen kan inte göra annat än släppa in personen i landet

Gränsbevakningen kollar upp arbetsgivaren, men står rätt handfallna, berättar kriminalöverkonstapel Kenneth Eriksson.

- I arbetsintyget kan det stå att en kvinna ska jobba som städare för någon och arbetsgivaren kan bekräfta det då gränsbevakningen ringer. Då kan man inte göra annat än att släppa in henne i landet. Men senare kan vi hitta henne och se att intyget är falskt.

Vilka kontroller som gjorts vid gränsen i fallet med de falska Wolt-avtalen framkommer inte i domen.

Enligt gränsbevakningen finns det inte specificerat exakt hurdant dokument som krävs vid gränsen för att intyga att personen kommer till Finland för att jobba.

Om man kommer från ett land inom Schengenområdet kan jobbet vara vad som helst, som är lagligt, för att bli insläppt. Rumänien hör inte till Schengen, men det avgörande är från vilket land man kommer till Finland. Till exempel kan rumäner komma från Tyskland och det räknas som en resa inom Schengenområdet.

Stor del från Rumänien

Antalet utländska prostituerade i Finland har enligt Eriksson bara sjunkit en aning under coronapandemin. En del blev kvar i landet i våras eftersom de var rädda att inte få komma in på nytt om de gav sig av.

En stor del av de utländska prostituerade i Finland kommer från Rumänien och de som försöker ta sig in i landet med falska skäl är ofta därifrån.

I fallet med de förfalskade Wolt-avtalen var också personen som skapade de falska intygen från Rumänien. Men enligt Eriksson finns det också finländare, eller personer som bor i Finland, som skapar falska dokument för att prostituerade ska kunna ta sig in i landet.