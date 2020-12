HUS rekommenderar: Äldre, riskgrupper och mörkhyade bör få i sig tillräckligt med D-vitamin

Bild: All Over Press

Nu gäller ökat D-vitamintillskott för många. Bildsättningsbild. D-vitamin på burk Bild: All Over Press

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt rekommenderar nu ökat D-vitamintillskott för alla över 70 år, för riskgrupper och för personer med mörk hudfärg.

Enligt ett pressmeddelande i dag säger HUS att sambandet mellan D-vitaminbrist och allvarliga covid-19-symptom har blivit allt tydligare under coronapandemin.

Därför rekommenderar man nu ett ökat intag av D-vitamin för personer som löper större risk att insjukna allvarligt.

I normala fall rekommenderas 10 mikrogram D-vitamin per dygn för personer under 75 år under den mörka tiden på året, det vill säga perioden oktober-mars. För över 75-åringar har den normala dygnsdosen varit 20 mikrogram.

20 mikrogram D-vitamin för 70-plussare och riskgrupper

Nu under coronaepidemin rekommenderas alla över 70 år att ta ett tillskott på 20 mikrogram D-vitamin per dygn. Samma rekommendation gäller personer i dygnet-runt-vård och mörkhyade, vars hud inte kan producera tillräckligt mycket D-vitamin.

Om en person ur ovanstående grupper också är överviktig bör D-vitamindosen höjas till 50 mikrogram per dygn. Det gäller personer med ett viktindex (BMI) som ligger över 30.

- Risken för allvarliga coronasymptom ökar vid 70-års ålder. Därför går vi ut med den här nationella rekommendationen, som också omfattar andra specialgrupper med högre risk att insjukna, säger biträdande överläkare Eeva Ruotsalainen.

Motsvarande rekommendation har kommit från Europeiska livsmedelssäkerhetsverket EFSA och den amerikanska expertorganisationen American Institute of Medicine.

Brittiska forskare har också rekommenderat större D-vitamindoser i en färsk rapport.

D-vitamin produceras i huden med hjälp av UV-strålning. Från mars till oktober brukar solljuset vanligtvis räcka till i Finland för att D-vitamin ska produceras tillräckligt.

D-vitamin fås också genom att äta mångsidigt, som till exempel fisk och mjölkprodukter.