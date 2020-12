Pensionsslussen: En lättnad efter utmattning, en medicin mot fattigdom, men ett system som missbrukas – så här berättade ni!

"Det är farligt att leka så här under en pandemi".

Med falska intyg om arbete tar sig prostituerade till Finland trots pågående coronapandemi och skärpt gränsbevakning. En man skrev falska avtal för jobb som matbud via Wolt för att rumänska prostituerade skulle ta sig in i landet under undantagsförhållandena i våras. Det är farligt att leka så här under en pandemi, säger Kenneth Eriksson vid Helsingforspolisen.