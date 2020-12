En femtedel av världens befolkning får inget vaccin i år - rika länder tar hälften av coronavaccinen enligt ny studie

En femtedel av världens befolkning får inte tillgång till coronavaccin, förrän år 2022. En ny studie som publiceras i den ansedda medicinska tidskriften BMJ, tyder på att rikare länder tar hälften av de nästan sex miljarder doser som produceras i år.

Studien som bygger på ofullständiga offentliga data, visar att över 7,4 miljarder doser redan har reserverats - Det räcker till för att vaccinera 3,7 miljarder människor eftersom man måste vaccineras två gånger för att det ska fungera som det bör.

Totalt produceras det nästan 6 miljarder doser coronavaccin år 2021, enligt studien som har utförts av forskare vid Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

Den publiceras alltså i den ansedda tidskriften BMJ, som tidigare var känd som British Medical Journal. Tidskriften tillämpar referensgranskning, eller så kallad peer rewiew.

Vaccinprogram har redan inletts i flera länder, bland dem Storbritannien, Kina, Kanada och USA. Kina och Ryssland använder sina egna vaccin medan länder i väst tyr sig till vaccin som har godkänts officiellt efter masstester och opartiska analyser.

Olika vaccin utvecklas samtidigt över hela världen och många länder har valt att reservera en rad olika vaccin, för säkerhets skull.

Rikare länder som står för 14 procent av världens befolkning har reserverat ungefär hälften av vaccindoserna och det finns en stor risk att fattigare länder hamnar på efterkälken.

Enligt studien kan låg- och medelinkomstländer få tillgång till upp till 40 procent av vaccindoserna som de ledande läkemedelsbolagen tillverkar, men det beror helt på om de allra rikaste länderna delar med sig.

Till exempel EU meddelade i går att man överväger att ge fem procent av medlemsländernas vaccin till fattigare länder.

Forskarna hoppas på större transparens och ansvarsskyldighet då det gäller att garantera en jämnare fördelning av vaccin.

De understryker också att problemet påverkar den ekonomiska utvecklingen eftersom fattigare länders handel samt inkomster från transport och turism tar desto större skada ju mindre vaccin de får.

De flesta länder har anslutit sig till Världshälsoorganisationen WHO:s allians som ska samordna anskaffning och fördelning av vaccin.

WHO hoppas att man genom den gemensamma köpmekanismen får tillgång till två miljarder doser vaccin i år. Varken USA eller Ryssland är med i vaccinalliansen.

Rika länder har mer än de behöver

Immunitet via vaccinering kostar enligt forskarna från 6 dollar till 74 dollar per person, (från 4,94 euro till 61 euro).

Om alla vaccin fungerar som man tror, så skulle många rika länder ha mer än vad de behöver för att vaccinera alla invånare.

Till exempel Kanada har beställt fyra doser per person och USA omkring två doser per person medan Indonesien har mindre än en dos per två personer.

Dessutom utgör transport, lagring och användning av vaccin ett enormt problem för många länder eftersom vaccindoserna från flera ledande bolag måste förvaras i låga temperaturer.

