Sjukhuspersonal vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt som kallas på jobb i jultider får extraersättning

Den personal som måste kallas in på jobb under sin semester under julhelgen på grund av coronapandemin får extra betalt. Det meddelar Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Sjukvårdsdistriktet har betalat 100 euro åt en person som har kallats på jobb på sin lediga dag på grund av coronaläget.

Sjukvårdsdistriktet har fattat beslutet att fortsätta betala den här pengen fram till slutet av februari 2021, då frågan utvärderas på nytt.

Under tiden 21.12.2020–10.1.2021 är den här summan 200 euro. Liknande extrapengar har utbetalats också tidigare år under jultiden.

Sjukvårdsdistriktet betalar även en engångsersättning på 400 euro för de anställda vars semester ställs in. Den här summan täcker de ovannämnda ersättningarna.

Sjukvårdsdistriktet har ungefär 8 500 anställda.

Frågan om sjukvårdsresurser har varit på tapeten

Frågan om sjukvårdspersonalens ork och hur personalen ska räcka till under julen nu under den eskalerande coronaepidemin har diskuterats under de senaste dagarna.

Bland annat har Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt ansett att Finland borde ta beredskapslagen i bruk, eftersom det skulle trygga resurserna inom sjukvården om läget snabbt förvärras.

Samtidigt har statsminister Sanna Marin (SDP) meddelat att beredskapslagen inte är aktuell i det här skedet.