Trafikutsläppen måste minska snabbare än planerat – de föreslås bli en del av utsläppshandeln

Utsläppsrätter och handeln med dem introducerades i och med Kyotoprotokollet i slutet av 90-talet. I EU började man handla med utsläppsrätter 2005.

EU:s system för handel med utsläppsrätter är världens största multinationella utsläppsmarknad och omfattar alla medlemsländer samt Norge, Island, Storbritannien och Liechtenstein. Enligt EU berör utsläppshandeln nu 40 procent av EU:s utsläpp. Målet med utsläppshandel är att på ett kostnadseffektivt sätt minska utsläppen av växthusgaser.

Det genomförs genom att sätta en övre gräns för hur stora de totala utsläppen från företagen i systemet får vara – ett ”utsläppstak” – som efter hand sänks för att på så sätt minska utsläppen.

Utsläppstaket bestäms av EU-kommissionen. Från och med nästa år ska utsläppstaket sänkas med 2,2 procent per år från och med år 2021 vilket kan jämföras med 1,74 procent per år som det varit hittills. I och med de nya målen för 2030 kan detta ännu skärpas under 20-talet.

För att få släppa ut växthusgaser måste företagen som deltar i systemet ha ett giltigt tillstånd med tillhörande plan, samt utsläppsrätter. Varje utsläppsrätt ger rätt att släppa ut 1 ton koldioxid eller motsvarande.

Handel med utsläppsrätter gör så man kan minska utsläppen där det är billigast. Företag med höga kostnader för att minska sina utsläpp, kan i stället för att minska utsläppen köpa utsläppsrätter. Företag som släpper ut mindre än det antal utsläppsrätter som det innehar kan spara utsläppsrätterna under handelsperioden. Företaget kan också sälja överskottet till andra företag.

De senaste åren har företagen minskat sina utsläpp så mycket att det finns ett överskott av utsläppsrätter – en sak som ska åtgärdas – och att rätterna har blivit billigare, vilket har dragit kritik för att det minskar behovet av klimatinvesteringar.

Källa: EU-kommissionen och Naturvårdsverket i Sverige.