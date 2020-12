Hamnarna väntar sig “brextra” jobb om det blir ett brexit utan handelsavtal – “Det blir som det var före 1995”

Bild: EPA/CLAUS BJORN LARSEN DENMARK OUT

Extra besvär och extra kostnader, men det kommer inte att vara slutet. Det är inställningen vid de hamnar som Svenska Yle har pratat med om möjligheten att det blir ett brittiskt utträde ur EU utan ett handelsavtal.

I dagsläget är handeln med Storbritannien en liten del av den fraktverksamhet som pågår i hamnarna i Helsingfors, Hangö, Åbo och Karleby. Trots de små volymerna handlar det ändå om avsevärda summor, då värdet på varorna som fraktas är betydande.

För Finlands internationella handel är hamnen i Helsingfors den huvudsakliga porten för varor som lämnar och kommer in i landet.

– Vi har en avgång per vecka som går direkt till Storbritannien och utöver den är det några containerfartyg som svänger via Storbritannien under sin rutt, berättar Jukka Kallio, som är chef för frakttrafiken vid Helsingfors hamn.

“Liten men viktig del av frakttrafiken”

Från Hangö hamn är det också ett fartyg per vecka som åker raka vägen till Storbritannien, berättar Hangö hamns vd Anders Ahlvik.

– Vi har 40 avgångar per vecka och av dem går ett fartyg till Storbritannien. Det är en viktig del av vår verksamhet men ändå inte en så stor del, konstaterar han.

Ahlvik förväntar sig inte heller några större problem för verksamheten i Hangö hamn till följd av ett avtalslöst brexit.

Det är absolut inte slut med handeln. Det blir bara lite svårare än vad det är i dag. ― Erik Söderholm, vd för Åbo hamn

Mera byråkrati och lite nya rutiner väntar han sig från början av året under en övergångsperiod, men några oöverkomliga hinder tror han inte att det kommer att handla om.

– Det handlar ju om att uppbära skatter och tullavgifter för handel med ett land utanför EU, och sådan sjöfart har vi ju redan här i hamnen. Vi har fartyg som går till Ryssland och till andra länder utanför EU, säger Ahlvik.

“Ett stort kliv bakåt”

Också från Åbo har de trafik mellan länder utanför EU:s gränser, samt mellan Norge och Schweiz.

– Det är absolut inte slut med handeln. Det blir bara lite svårare än vad det är i dag, säger Erik Söderholm, vd för Åbo hamn.

Söderholm har varit med länge och minns tiderna innan Finland blev en del av EU. Han upplever att mycket har blivit smidigare sedan 1995 och i och med brexit ser han att man tar ett stort kliv bakåt.

– I dag spelar det ingen roll om man skickar en container till Kuopio eller till London, då det är samma fraktsedel som gäller.

BREXIT MED ELLER UTAN HANDELSAVTAL Övergångsperioden för det brittiska utträdet pågår fortfarande, men den tar slut den 31.12 2020. EU och Storbritannien har inte ännu kunnat enas om ett handelsavtal, trots flera utdragna förhandlingar. Om ett avtal inte uppnås och godkänns före 1 januari 2021 införs tullavgifter och kontroller vid gränsen mellan Storbritannien och EU.

– Men nu ska allt som åker in eller ut ur landet tullas och det ska betalas skatt på det. Det blir bara mera besvär, men det kommer att fixas, slår Söderholm fast.

“Svårt att förbereda sig för brexit”

Trots att årsskiftet närmar sig har man i Karleby hamn inte märkt några problem. Eftersom så mycket ännu är osäkert är det svårt att förbereda sig, berättar Joakim Laxåback som är vd för Karleby hamn.

– Fram tills årsskiftet rullar det på men sen ändrar det på en gång. Oavsett om vi får ett avtal eller inte så kommer det att krävas mera administrativt arbete än när handeln sker EU-länder emellan.

Laxåback ser det som problematiskt om EU och Storbritannien inte har kunnat enas om ett handelsavtal innan årsskiftet.

– Ett läge utan handelsavtal är ett stort problem för Storbritannien och för alla EU länder. Det ligger i allas intressen att försöka få ett avtal till stånd, konstaterar han.