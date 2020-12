På tv i dag: Skidskytteherrarna jagar nya framgångar i Hochfilzen – nu är en blåvit topp 10-placering inte längre en orealistiskt dröm

De finska herrarna har varit en positiv överraskning i årets världscup i skidskytte. Tre av fyra åkare har redan knipit en placering bland de tjugo främsta och en stark insats i stafetten visar att det har skett framsteg.

Efter många dystra år börjar inte bara ljuset i tunneln hägra utan det ser definitivt ut som om herrarna är på väg att kliva ut i ljuset igen.

Kl. 15.10 Skidskytte, herrar sprint

Finland: Tero Seppälä, Tuomas Harjula, Olli Hiidensalo

Kommentator: Magnus Eklöv

Det har gått 18 år sedan senaste finska pallplacering på herrsidan men nu äntligen ser det ut som om det kunde finnas chans att bli ett slut på den torkan.

Den här säsongen är det kanske lite tidigt att ännu drömma om pallplaceringar men med de framsteg som nu gjorts så är man på rätt väg.

Det att tre av fyra landslagsåkare varit bland de tjugo främsta redan efter sex deltävlingar är bevis på att utvecklingen skett på bredare front. Det fick vi se i herrstafetten i söndags där herrarna kämpade om placeringar bland de fem främsta under tre etapper.

För första gången på länge ser läget bättre ut på herr- än på damsidan.

I sprinten i dag gäller inget annat än att alla tre skall ta sig till lördagens jaktstart. Trion Seppälä, Harjula och Hiidensalo går för att samla världscuppoäng.

Under de sex första tävlingarna har vi haft sex olika segrare. Det här är ett sällsynt läge. Säsongen 2005-2006 var rekordet just sex deltävlingar innan sviten av olika segrare bröts i det sjunde loppet av Sven Fischer. Får vi en ny segrare idag är det rekord under hela 2000-talet.