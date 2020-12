Sturla Holm Lægreid ledde den norska dominansen – tog säsongens andra seger och fick sällskap av två landsmän på pallen: ”Sköt som en gud”

Det stannade vid sex olika segrare under säsongsinledningen. Sturla Holm Lægreid vann dagens sprint i Hochfilzen och tog därmed vinterns andra seger. Tero Seppälä bommade ett skott och slutade på 31:a plats.

Starten på herrarnas världscup har bjudit på något så sällsynt som sex olika segrare i säsongens sex första tävlingar. Det har inte hänt på 15 år och i dag fanns chansen att slå ett nytt rekord om en ny åkare skulle kliva högst upp på prispallen.

Men det stannade vid ett tangerat rekord. Sturla Holm Lægreid, som vann premiären i Kontiolax för några veckor sedan, tog nu säsongens och karriärens andra världscupseger.

Lægreid prickade alla tio tavlor och vann till slut med 7,9 sekunder före Johannes Dale.

– Jag är mållös. Det fungerade jättebra i spåret och jag sköt som en gud. Jag är nöjd och stort tack till vallarna, säger han till NRK.

Norrmännen dominerade på bred front och lade beslag på samtliga pallplaceringar. Johannes Thingnes Bø bommade två skott men fixade tredjeplatsen.

Vetle Sjåstad Christiansen fullbordade den norska panginsatsen då han slutade fyra före svensken Sebastian Samuelsson.

Tero Seppälä stod för den bästa blåvita insatsen i sprinten. Han var felfri i det liggande skyttet men bommade det sista i stående och slutade på 31:a plats.

Resultat, sprint:

1. Sturla Holm Lægreid NOR 23.04,9 (0)

2. Johannes Dale NOR +7,9 (0)

3. Johannes Thingnes Bø NOR +19,9 (2)

4. Vetle Sjåstad Christiansen NOR +42,5 (1)

5. Sebastian Samuelsson SWE +44,9 (0)

6. Dmytro Pidrutjnyj UKR +51,3 (0)

--------------

31. Tero Seppälä FIN +1.51,0 (1)

41. Tuomas Harjula FIN +2.03,6 (2)

66. Olli Hiindensalo FIN +2.47,6 (2)