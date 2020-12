Coronaviruset stoppar inte spelevenemanget West Coast Online - "Vi hoppas på en liten rivalitet mellan Österbotten och Åboland"

Kristoffer Nykopp från Malax IT är en av de som varit med och arrangerat West Coast Online. Man i blå jacka vid Åminne folkpark Bild: Yle / Anna Kurtén

Coronavirusepidemin har satt käppar i hjulen för de flesta musik- och sportevenemang, men LAN-festerna, dom tuffar på.

I helgen ordnas West Coast Online som är ett samarbete mellan Pargas Gaming Community PGC och Malax IT där finlandssvenska spelentusiaster får ta en paus från julstressen och och syssla med det de älskar mest: spelen.

- För oss som jobbar inom e-sport och databraschen så är ju coronaviruset inget stort problem, vi tar oss bara till nätet. Så i år möts vi inte på plats utan arrangerar ett evenemang helt online istället, förklarar Kristoffer Nykopp från Malax IT.

Riktigt en dans på rosor har ändå inte coronatiden varit för spelföreningarna heller.

Malax IT fick ställa in sitt årliga LAN som brukar gå av stapeln kring självständighetsdagen, medan Pargas Gaming Community tvingades ställa in sitt LAN som av tradition ordnas på mellandagarna.

Men likt en fenix ur askan föddes streamingfestivalen West Coast Online istället.

- Vi kom på att slå våra kloka huvuden och hjärtan ihop och fixade ett gemensamt evenemang istället, berättar Nykopp.

Så här kan det se ut på ett LAN-party, men inte i år! Arkivbild från ett LAN i Kuopio 2019 Fyra män ses sitta tätt intill varandra framför var sin dataskärm. De har alla färgglada hörlurar på sig. Bild: Sami Takkinen / Yle

Ordnandet har varit till och med enklare än tidigare, enligt Nykopp, eftersom man inte i år behöver tänka på hur alla ska få ström och fungerande nätuppkoppling eller hur folk ska få plats i lokalen och få mat.

- Tur att Pargas gaming community är med. De är rutinerade med att streama live i och med Counter-strike:GO-ligan de ordnat flera gånger.

Det stora dragplåstret är Counter-strike. Vi hoppas självklart på att få in lite rivalitet, Österbotten mot Åboland, i turneringen.

Skräckspel i mörkret och publikfavoriten Counterstrike

Det viktigaste på ett LAN är, förutom turneringarna, också gemenskapen, att träffa liksinnade och bara umgås helt enkelt.

- Sådant kan ju vara lite svårare då allt sker online, men tanken är nog att också nu ska deltagarna få umgås och vara aktiva, istället för att bara titta på, förklarar Nykopp.

Användarna kan till exempel chatta med varandra under hela evenemanget.

Under fredagen spelade Victoria “SneezingOvaries” Linder skräckspel i mörkret samtidigt som tittarna hejade och försökte hjälpa henne komma igenom spelen.

Det blev en hel del panikskrik och skratt.

CS:GO är evenemangets dragplåster. En datorskärm där man kan se spelet Counter-Strike:go. Karaktären spelaren spelar med är beväpnad med kniv, i bild syns också hans lagkamrat som är beväpnad med ett skjutvapen.

Men det som egentligen lockar mest är ändå någonting helt annat:

- Det stora dragplåstret är nog fortfarande, 20 år senare, Counter-strike. Vi hoppas självklart på att få in lite rivalitet, Österbotten mot Åboland, i turneringen, förklarar Nykopp.

Turneringen spelas på lördag och kan ses helt gratis på evenemangets webbplats.