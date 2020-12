Ensamma och dedikerade tränare riskerar bli utmattade – men det går att undvika fallgroparna: "Det finns i värsta fall ingen som ser varningssignalerna"

Varför går allt fler unga kvinnor går in i väggen?

Bloggaren Michaela Forni brände ut sig när hon var 25. Fanna Ndow Norrby blev utmattad när hon var i samma ålder. Vad är det som gör att allt fler unga kvinnor går in i väggen? Det försöker Fanna ta reda på i serien We can´t do it.