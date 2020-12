Karriärens bästa placering för Suvi Minkkinen – Tiril Eckhoff försvarade förstaplatsen i jaktstarten: "Svårt att åka ensam hela loppet"

Bild: imago images/CEPix/ All Over Press

Suvi Minkkinen. Suvi Minkkinen skidar nedåtböjd. Bild: imago images/CEPix/ All Over Press

Tack vare endast en bom kunde Tiril Eckhoff behålla ledningen från start till mål i dagens jaktstart i Hochfilzen. En annan som klarade sig med bara en bom var Suvi Minkkinen – som tog karriärens bästa placering i ett världscuplopp.

Under öppningshelgen i Kontiolax hade Tiril Eckhoff stundtals gigantiska problem med skyttet. Nu har norskan börjat hitta storformen.

I dagens jaktstart i Hochfilzen fick hon gå ut som första åkare tack vare gårdagens sprintseger. Eckhoff ledde hela vägen från start till mål och nappade sin tredje seger för säsongen.

Eckhoff bommade endast en gång, i det andra liggande skyttet, och vann loppet klart – drygt 20 sekunder före tvåan, svenskan Hanna Öberg.

– Det var ett tufft lopp, men jag är väldigt glad. Jag åkte ensam hela tiden, vilket var svårt, sa Eckhoff i segerintervjun.

Kampen om tredjeplatsen blev en spurtstrid. Där var den yngre av systrarna Öberg, Elvira, starkare än Norges Ingrid Tandrevold.

Personbästa för Minkkinen

Mari Eder sköt bort sig i gårdagens sprint, och den enda finländskan som fanns på startlinjen i dag var Suvi Minkkinen.

I gårdagens lopp snusade Minkkinen på världscuppoäng och hon fick följaktligen starta från plats 44 i dag. Jaktstarten blev en succé för 26-åringen.

Minkkinen bommade endast ett skott i loppet och tog en skön 25:e plats. Hon var i mål två och en halv minut efter täten.

Därmed öppnade finländskan sitt poängkonto för denna säsong. Dagens placering är hennes bästa i världscupsammanhang.

I morgon står masstarter för både damer och herrar på schemat i Hochfilzen. Inga finländare deltar i loppen.

Resultat, jaktstart 10 km:

1. Tiril Eckhoff NOR 28.24,8, 1 bom

2. Hanna Öberg SWE + 22,5, 2

3. Elvira Öberg SWE + 27,6, 2

4. Ingrid L. Tandrevold NOR + 28,2, 2

5. Dorothea Wierer ITA + 42,2, 1

6. Franziska Preuss GER + 49,4, 2

7. Marte O. Røiseland NOR +1.03,5, 4

8. Linn Persson SWE +1.04,3, 2

9. Denise Herrmann GER +1.13,7, 2

10. Emma Lunder CAN +1.23,6, 1

...

25. Suvi Minkkinen FIN +2.28,9, 1