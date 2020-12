Säsongens komet fortsätter att vinna – Lægreid avgjorde jaktstarten med säkert skytte

Sturla Holm Lægreid är i sitt livs form just nu. Norrmannen följde upp segern i sprinten med att även vinna jaktstarten. För finländarna blev det inga världscuppoäng i dagens tävling.

Sturla Holm Lægreid hade aldrig stått på prispallen i världscupen när den här säsongen började. Åtta tävlingar in i säsongen har han nu tre segrar.

Lægreid gick ut först i spåret i dagens jaktstart och bildade snabbt en duo tillsammans med sprinttvåan Johannes Dale. De båda norrmännen åkte tillsammans under halva loppet, men efter det första stående skyttet skiljdes de åt.

Dale tappade sin andraplats då han bommade hela tre skott medan Lægreid klarade sig med en straffrunda. Lægreid åkte sedan i ensamt majestät och säkrade segern då han sköt fullt i det sista skyttet.

– Jag är mållös. Jag hade inte samma dagsform rent fysiskt som i sprinten, men det var ändå bra fart från början, säger Lægreid till NRK.

Jacquelin stark i spurten

Bakom Lægreid var det jämnt om de två övriga pallplaceringarna. Martin Ponsiluoma, Émilien Jacquelin, Johannes Thingnes Bø och Vetle Sjåstad Christiansen gick ut tillsammans på det sista varvet.

Jacquelin och Bø skakade av sig konkurrenterna in mot målrakan, och i spurten var fransmannen vassast och knep andraplatsen. Bø fick nöja sig med tredjeplatsen men behåller trots det ledningen i den totala världscupen.

– Jag är imponerad av de som slår mig och då förtjänar jag inte mer än det här, säger Bø.

För finländarna Tero Seppälä och Tuomas Harjula blev det inga världscuppoäng. Båda hade stora problem på vallen och slutade på 44:e respektive 54:e plats.

Resultat:

1. Sturla Holm Lægreid NOR 31.14,9 (1)

2. Émilien Jacquelin FRA +8,5 (0)

3. Johannes Thingnes Bø NOR +8,9 (3)

4. Vetle Sjåstad Christiansen NOR +13,0 (0)

5. Martin Ponsiluoma SWE +15,7 (0)

6. Johannes Dale NOR +38.6 (4)

7. Tarjei Bø NOR +41,0 (1)

8. Quentin Fillon Maillet +1.08,3 (2)

----------------

44. Tero Seppälä FIN +3.38,9 (6)

54. Tuomas Harjula FIN 5.05,4 (4)