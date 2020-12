Segersviten bruten för Sjundeå IF:s damer – svaga första halvleken kostade sig mot GrIFK: "Det har varit så här mot alla lag"

Efter en tung säsongsinledning hade Sjundeå IF äntligen vunnit ett par matcher, men på lördagseftermiddagen var Grankulla IFK starkare i damernas handbollsliga. Johanna Hilli var åter i målform hos Grankullalaget – och hyllas av lagkamraten Corinna Jensen. "Hon kommer att bli speciellt viktig inför vårens slutspel", tror Jensen.

Sjundeå IF fick en riktigt tung start på säsongen, då man åkte på en förlust mot Vandalaget Atlas i premiären.

Sedan dess har det blivit mest förluster. Men till dagens match i Grankulla kom SIF med en segersvit på två matcher – bland annat hade man en fin skalp över Helsingfors IFK i bagaget.

Enligt målvakten Stella Bruncrona hade skrällsegern en betydande effekt på hennes lag.

– Man märker att alla börjat spela hårdare, den första förlusten mot Atlas var ett hårt slag i magen och vi återhämtade oss inte riktigt från den som vi borde ha gjort.

– Utan den förlusten skulle vi nog ha vunnit fler matcher. Vinsten över HIFK gav oss tillbaka självförtroendet och bevisade för våra anhängare och oss själva att vi kan vinna, säger burväktaren till Yle Sporten.

I lördagseftermiddagens match i Grankulla fick gästerna ändå se GrIFK styra och ställa från start.

Johanna Hilli var farlig framåt för GrIFK. Johanna Hilli avlossar ett skott. Bild: Yle/Chriso Vuojärvi

Återvändaren Hilli viktig för GrIFK

GrIFK drog tidigt ifrån och hade en klar 15–8-ledning i paus. SIF var bättre med i matchen i den andra halvleken och vann den klart, men matchen slutade i siffrorna 24–19 till hemmalagets fördel.

– Vi hade rätt inställning från början, på planen kändes det som att alla körde på. Vi gav 110 procent i både försvar och anfall, analyserade GrIFK:s Corinna Jensen.

Enligt motståndarmålvakten Bruncrona är svaga matchstarter typiskt för Sjundeå IF denna säsong.

– Vi börjar jättesegt, det tar en stund för oss att komma in i matchen och så har det varit mot alla vi spelat.

– När vi hade vår förlustsvit i början så kom vi aldrig in i matcherna, nu har vi börjat ta oss in i dem, men för sent, suckar Bruncrona.

Grankulla IFK:s damer firar i kö. Bild: Yle/Chriso Vuojärvi

Hos hemmalaget glänste Johanna Hilli, som stod för tio mål. Målmaskinen återvände från HIFK till GrIFK inför denna säsong och är mycket värdefull, tycker Corinna Jensen.

– Hon betyder absolut jättemycket, hon var skyttedrottning i fjol och hon ger oss väldigt mycket. Hon är erfaren, hon har också spelat i Sverige, och är speciellt viktig inför vårens slutspel.

GrIFK är trea i FM-ligan med tolv insamlade poäng på tio matcher. SIF har skrapat ihop fem poäng på lika många matcher och är femma.

Cocks utslaget av slovenskt lag

Riihimäkiklubben Cocks är det enda finländska handbollslaget som spelar i en Europaturnering denna säsong. Tidigare i höst slog man ut Klaipeda i den andra rundan av EHF-cupen, men i den tredje rundan blev slovenska Velenje för svåra.

Velenje kom till dagens returmöte i Riihimäki med ett försprång på fem mål från den första matchen lagen emellan.

Gästerna tog grepp om den första halvleken direkt och gjorde matchens tre första mål. Slovenerna ledde med 18–13 i paus. Cocks låg alltså totalt tio mål efter inför den andra halvleken, som blev jämn.

Måldifferensen på fem mål stod sig, och gästerna vann returmötet med 32–27. Därmed är Velenje med bland de 16 bästa lagen i EHF-cupen.

Resultat:

Damernas FM-serie:

GrIFK–SIF 24–19 (15–8)

GrIFK: Johanna Hilli 10, Corinna Jensen 4, Sara Sandelin 3, Emma Wickström 2, Mathilda Sandblom 2, Matilda Ohvo 2, Linnea Harms 1

SIF: Saara Lehtola 6, Erica Gustafsson 5, Madeleine Lindholm 3, Nea Puijola 2, Moa Wasström 1, Ebba Sjöstedt 1, Natalie Jürgens 1

Publik: 0

Atlas–Dicken 18–34 (10–14)

Atlas: Saara Koskinen 4, Emma von Nandelstadh 3, Veronika Garro 3, Matilda Cordeiro 3, Meri Veikkola 2, Sofia Joutjärvi 2, Emma Karvala 1

Dicken: Anna Lindholm 8, Janica Sjöström 7, Matilda Peitsaro 6, Malena Heikkinen 5, Anna Lindahl 4, Emilia Valkamo 2, Catarina Nyberg 1, Jessika Gammals 1

Publik: 0

EHF-cupen, tredje rundan:

Cocks–Velenje 27–32 (13–18)

Velenje vidare med 62–52 totalt.

Cocks: Djordje Djekic 8, Vitalie Nenita 7, Ivan Mosic 5, Stefano Arcieri 1, Yury Lukyanchuk 1, Sandro Samrdzic1, Evgeny Semenov 1, Teemu Tamminen 1, Santeri Vainionpää 1, Bojan Zupanjac 1

Publik: 0

Herrarnas FM-liga:

SIF – ÅIFK 41–30 (18–16)

SIF: Carl Weurlander 8, Ott Varik 6, Filip Churlevski 6, Christoffer Thor 5, Igor Trajkovski 4, Vincent Voutilainen 3, Gustav Svanbäck 3 (3), Fredrik Karlsson 3, Daniel Walander 1, Niklas Sillman 1, Benjamin Peitsaro 1

ÅIFK: Peik Sjöblom 10, Andreas Nyström 8, Isak Lehvonen 5, Niklas Manderoos 2, Valter Georgs 2, Robin Mattsson 1, Eero Laine 1, Oscar Berglund 1

Publik: 4