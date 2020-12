Serien "Jag kommer" spelades in under coronavåren och tar upp det man kanske inte alltid vågar prata om - att vara konstant kåt

“Seksihelle” täytti 10 vuotta, nyt on vuorossa runkkuhelle!

Haluaisitko sinäkin helpottaa ahdistusta, kohottaa itsetuntoasi ja nukahtaa helpommin? Kokeile itsetyydytystä, sillä masturbointi on terveysteko! Pimppiaktivisti Fredrika Winsten kertoo, miten on oppinut rakastelemaan itsensä kanssa. Tämän kylän homopoika –bloggari Eino Nurmistolle runkkaaminen on eräänlainen stressilelu tai parasta viihdettä.